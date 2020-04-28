Türkiye’de can kaybı 2 bin 900

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 kişi artarak 2 bin 900 oldu. Dün 20 bin 143 test yapıldı, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 651 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de Coronavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 kişi artarak 2 bin 900'e çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 143 test yapıldı, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi, iyileşen hasta sayısı 4 bin 651'e yükseldi.

Bir günde iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısının iki katından fazla oldu.

Toplam vaka sayısı 112 bin 261'e çıktı, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu. Son verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

