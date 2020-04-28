1525 Kıbrıslı Türk’ten Anastasiadis’e mektup:

Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan bin 525 Kıbrıslı Türk’ün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e hitaben kaleme aldıkları bir mektubu, kamuoyunun bilgisine getirdikleri haber verildi.

Politis gazetesi “Bin 525 Kıbrıslı Türk Ayrıcalık İstiyor- Anastasiadis’e Yönelik Mektubu Kamuoyunun Bilgisine Getirdiler” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta çalışıp, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan bin 525 Kıbrıslı Türk’ün, sınır kapılarından ayrıcalıklı bir şekilde geçişlerine izin verilmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklerden oluşan grubun kaleme aldığı mektubun konusunun, şantiyeler ve diğer inşaat alanlarının açılmasının beklendiği 4 Mayıs tarihinden sonra işlerine gidebilmeleri için, bu çalışanlara ayrıcalık tanınması talebi olduğunu belirtti.

Mektubun gazeteye e-postayla iletildiğini belirten gazete, mektubun “Güneyin Emekçileri” isimli grubun imzasını taşıdığını ifade etti.

Mektupta, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türklerin, sınır kapılarının kapandığı 14 Mart tarihinden bu yana yaşadıklarının kayda geçirildiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türklerin, mektupta, başka gelirleri olmadığı gibi Kuzey Kıbrıs’ta sosyal güvenlikleri de olmadığını, aynı zamanda ekonomik kaynaklarını tükettiklerini belirttiklerini aktardı.

Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türklerin, mektupta “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ödeneklerin, kendilerine ulaşmadığını belirttikleri” de ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türklerin, mektupta, Rum kesiminde işletmelerin açılması ve kendilerinin işlerine gidememesi durumunda, bir çok kişinin işini kaybedeceği ve bu durumun da iş bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir zamanda, kaos yaşanmasına neden olacağına dair endişelerini belirttiklerini ekledi.

Rum hükümetinden kaynakların, dün gece geç saatlere kadar, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türklerin mektubunun teslim alındığını teyit etmediğini de kaydeden gazete, Rum hükümet kaynaklarının, meselenin karmaşık olduğunu ve mevcut aşamada önemli olan şeyin kamu sağlığının güvenceye alınması olduğunu söylediklerini de iletti.

Habere göre “diplomatik kaynaklar” ise gazeteye yaptıkları açıklamada, epidemiyolojik veriler aşamasında şartlar izin verdiği zaman, bu kişilerin sınır kapılarından geçişler konusunda önceliğe sahip olmalarının tamamen normal olduğunu söylediler.

Gazete, bu meselenin önümüzdeki dönemde yetkili makamları meşgul edeceğini ekledi.

Sınır kapılarının durumu

Öte yandan gazete, “Sınır Kapıları” alt başlığıyla verdiği haberinde, Rum hükümetinden kaynakların, şu ana kadar ne tüm sınır kapılarının açılması ne de havalimanları ile uçuşlar meselesinin ele alındığını belirttiklerini yazdı.

Haberde, iki toplum tarafından kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin mevcut olgular temelinde, sınır kapılarının, korona virüsten önce faaliyet gösterdikleri durumda, normal şekilde faaliyet göstermeye geri dönüşlerinin, birkaç ay daha ertelenmesinin beklendiğine işaret edildi.

Mevcut planlamaya göre, geçiş noktalarının aşamalı olarak yaz ayları içerisinde veya yazın hemen ardından açılmasının ihtimal dışında olmadığını belirten gazete, Rum Yönetimi’nin bütün kapıları kapamadığını ve korona virüs salgını yüzünden sınır kapılarının 4’ünün faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını savundu.

