Yol haritası belli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bilim Kurulu’nun normalleşme sürecinde vereceği tavsiyelerin ve hükümetin bunu dikkate alarak izleyeceği sürecin Meclis çalışmalarının önümüzdeki dönemde nasıl olacağını da belirleyeceğini söyledi.

Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Meclisin gerçekleştirdiği son toplantıların koronavirüs gündemiyle yapıldığını hatırlatan Uluçay, milletvekillerinin bugün yine Meclis çatısı altında biraraya geleceğini ve özellikle “Kovid-19’la mücadelenin ortaya çıkarttığı koşullar ve ekonomide gelinen son durumun” ele alınacağını vurguladı.

Uluçay, “Özellikle milletvekillerimiz, bakanlar, ekonomiyle alakalı önümüzdeki süreçte KKTC’de nelere odaklanılması gerektiği hususunda bir takım tespitler, öneriler ve fikirleri yarın Genel Kurul’da paylaşacaklardır ve kamuoyunun bilgisine getireceklerdir. Yarınki Genel Kurul toplantısında esas amacı budur” dedi.

Kovid-19 kapsamında Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlerin de Meclis’te titizlikle uygulandığını söyleyen Uluçay, “Yapmış olduğumuz toplantı organizasyonlarında, Genel Kurul çalışmasında ortamın hijyenik olması, sosyal mesafenin korunması, görev yapan personelin dönüşümlü olarak görev yapması gibi önlemler aldık” dedi.

“Biliyorsunuz Meclis personelinin tamamını çağırmıyoruz bu toplantılara” diyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, sadece Genel Kurul’da görev yapan personeli çağırdıklarını ve bu kapsamda dönüşümlü çalışan personele ve milletvekillerine bugün hızlı test yapıldığını kaydetti.

Uluçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alınan tedbirleri hemen uygulamaya koyabilmek için Bakanlar Kurulu, yasaların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle işleri yürüttü. Elbette bunların içinde bazı hususlarda birtakım yasalara aykırılıklar sözkonusudur. Aynı zamanda belki ekonomik olarak alınmaması gereken, o gün için düşünülmüş ama sonrasında uygulamada devamının getirilmeyeceği ve süreli bir uygulama olacağı yönünde hareket edilerek, süreli Kanun Hükmünde Kararnameler sözkonusu olmuştur. İşte biz süratle Meclisin yapacağı bu çalışma takviminde öncelikli olarak bütçe komitesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameleri ele almayı düşünüyoruz. İlk etapta da, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılmış olan ve gerçekten, hukuken yasayla yapılması zorunlu olan çalışmayı bütçe komitesinde ele almak ve bunun süratle yasalaşması için çalışma yapmak durumundayız”.

Mecliste bugün gündem ekonomi

Uluçay, kamuda aşamalı olarak açılma kararı alınması halindeyse, öncelikli olarak Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal çalışmaların gündeme alınacağını ve komitelerin çalışmalarını başlatacağını aktardı.

Uluçay, bugünkü oturumda milletvekillerinin daha yoğun bir şekilde ekonomide gelinen son durumla ve bundan sonrasında ne olması gerektiğiyle alakalı fikir teatisinde bulunmalarının, ayrıca bütçe komitesinin iki tane Kanun Hükmünde Kararnameyi Genel Kurul’un gündemine taşımasının öngörüldüğünü belirtti. Uluçay, önümüzdeki hafta da Genel Kurul’un, gündemine taşınacak iki Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşmasıyla ilgili sürecin ele alması, ve yine koronavirüs gündemiyle alakalı, görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığını açıkladı.

Yaz döneminde meclis çalışacak mı?

Teberrüken Uluçay, “yaz döneminde Meclis çalışacak mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yaz döneminde, zaten biliyorsunuz komiteler çalışmaya devam ediyor. Bu yaz da çalışacaktır. Genel Kurul çalışmalarına ilişkin olarak da, özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında ele alınması konular ve Kanun Hükmünde Kararnameler’in süratle ele alınmasıyla ilgili yaz süresince Meclis çalışmalarında uygun bir takvim öngöreceğiz.”

