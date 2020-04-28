Kaos sürüyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 207 bini aştı.

Salgının ilk çıktığı yer alan Çin 24 saatte sadece 3 yeni vaka duyurdu. İspanya'da ise son 24 saatte 331 can kaybı yaşandı.

ABD'de ise son 24 saatte 943 kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs salgınında kritik bir eşik daha aşıldı. Worldometers'te yer alan Coronavirüs salgını verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı.

Dünya genelinde ölü sayısı ise dün saat 11.00 itibarıyla 207 binin üzerine çıktı.

Coronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 882 bini geçti.

ABD

Coronavirüsü salgınıyla mücadele eden ABD'de, bir gün içinde açıklanan ölü sayısı binin altına düştü. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saat içinde 943 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 54 bin 877'ye yükseldi. Hastanelerde ve bakımevlerinde tedavi gören 107 bin 45 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Covid-19 vakası görüldü.

İran

Coronavirüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 96 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu dün 60 olarak açıklanan rakam dikkate alındığında yaklaşık yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor. Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 5 bin 806’ya yükseldi.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 91 bin 472’ye ulaşırken, 3 bin hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu.

İspanya

İspanya’da Coronavirüsüne bağlı ölüm sayısı Mart ayına göre daha düşük seviyelerde seyrederken vaka sayısındaki artış devam ediyor. Covid-19 vaka sayıları 207 bin 634’ten 209 bin 495’e çıktı.

Rusya

Son dönemde Coronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Rusya’dan da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Günlük yeni vaka sayısı 3 gündür artan Rusya’da dün düşüş gözlendi. 24 Mart'ta 5 bin 849, 25 Mart'ta 5 bin 966 ve önceki gün 6 bin 361 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 198 olarak duyuruldu.

Almanya

Coronavirüsü salgınına en hızlı müdahale eden Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya'da Coronavirüsü ile ilgili güncel veriler sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Salgınla mücadelede öne çıkan Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içerisinde Coronavirüsü vaka sayısının 1018 artarak 155 bin 193'e çıktığını duyurdu. Almanya'da önceki gün açıklanan vaka sayısı 1737 artmıştı. Dün açıklanan verilerde son 24 saat içerisinde Coronavirüsüne bağlı ölüm sayısının da 11 artarak 5750'ye çıktığı belirtildi.

