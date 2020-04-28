Halk dörde bölündü

Dünyayı etkisine alan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgının merkezi olan ABD’de, yaşanan kriz ülkede işsizlik oranlarını ve kapanan iş yeri sayısını hızla artırırken, insanların temel ihtiyaçları olan barınma, yemek ve sağlık imkânlara erişim olanaklarına erişiminde halkın belirli kesimleri arasında büyük farklar belirgin bir şekilde açığa çıktı.

Bu krizden kurtulmak için ihtiyaç duyduklarını alamayan üç gruba orantısız sayıda Amerikalı düşüyor. Buna göre Amerikan toplumunda dört yeni sınıf açığa çıktı; uzaktan kumandalar, temel grup, maaşsız çalıştırılanlar ve unutulmuşlar...

Sahip olduğu bir milyona yakın yeni tip Coronavirüs vakası ve 55 bini aşkın ölümle, dünyanın pandemi üssü olan ABD’de, salgına önlem amacıyla alınan ve ekonomik faaliyetleri durduran uygulamalar yüzünden işini kaybedenlerin sayısı geçen hafta 22 milyona çıktı. Diğer taraftan ülkede, şu anda yaklaşık 12 milyon kişi işsizlik maaşı alıyor.

50 milyon kişinin işi tehlikede

Ekonomistler, Covid-19 salgını nedeniyle 50 milyon insanın işinin tehlikede olduğunu ve bu oranın ABD’deki tüm istihdamın üçte birine denk düştüğünü belirtiyor. Bu rakam, eyalet yönetimleri ve federal hükümet tarafından zorunluluk kapsamı dışında olan ve evden yapılamayan işlerin sayısının hesaplanmasına dayanıyor.

Bununla birlikte, ülkede yaşanan kriz sağlık imkânlarına ulaşma, barınma ve yiyecek içecek gibi temel ihtiyaçlara ulaşmada halk arasında yer alan uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

4 sosyal sınıf ortaya çıktı

The Guardian’da yazan Ekonomi Profesörü Robert Reich, Covid-19 pandemisinin yeni bir sınıf bölünmesine ve toplumsal eşitsizliklere ışık tuttuğunu belirtti. Reich, krizin ABD toplumunda dört sınıfı açığa çıkardığını ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan ayrıcalıklı sınıfın dışındaki üç gruba orantısız sayıda Amerikalının düştüğünü vurguladı.

Bu dört sınıf ise uzaktan kumandalar, temel grup, maaşsız çalıştırılanlar ve unutulmuşlardan oluşuyor.

Uzaktan kumandalar

Bu sınıfta dizüstü bilgisayarlarıyla uzun saatler geçiren, online konferanslara katılan, elektronik belgeleri düzenleyen profesyonel, yönetsel ve teknik işçiler yer alıyor. Muhtemelen krizden önceki aynı maaşı almayan devam eden medya, teknoloji, sanayi ve politika alanlarında faaliyet gösteren bu grub toplumun yüzde 35’ini oluşturuyor. Birçoğu krizden bunalmış ve endişeli halde, ancak diğer üç sınıfa kıyasla iyi durumdalar.

Temel işçiler

Hemşireler, evde bakım hizmeti verenler, doktorlar, öğretmenler, tarım işçileri, gıda işlemcileri, kamyon şoförleri, depo ve transit işçileri, eczane çalışanları, sağlık çalışanları, polis memurları, otobüs şoförleri, makinistler, itfaiyeciler ve ordu da dahil olmak üzere ABD’deki işçilerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyorlar. Bu grubun birçoğu, yeterli koruyucu donanım, ücretli hastalık izni, sağlık sigortası ve çocuk bakım hizmetlerinden yoksun durumda bulunuyor. Instacart, Amazon, Walmart ve Whole Foods gibi işletmelerde, güvenlik açıkları nedeniyle bir işçi aktivizmi dalgası oluşuyor. Toplu taşıma işçileri iş bırakma eylemleri düzenliyor.

Diğer taraftan, ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, özel işverenlerin temel işçilere koruyucu ekipman sağlamasını zorunlu kılma yasal yetkisine sahip. Ancak, Trump hükümetinin bu konuda bir adım atmadığı belirtiliyor.

Maaşsız çalışanlar

Bu sınıf, işsizlerden daha büyük bir grubu oluşturuyor ve sayılarının Büyük Buhran'da olduğu gibi

yüzde 25'e çıkabileceği düşünülüyor. Grupta ücretli izinlerini tüketmiş ya da ödemeleri belirsiz bir zamana ertenmiş insanlar yer alıyor. Pew Araştırma Merkezi'ne göre, şimdiye kadar yetişkinlerin% 43'ü kendilerinin veya evlerinden birinin işini ya da maaşını kaybettiğini belirtti.

Unutulmuşlar

Bu grup, sosyal izolasyon uygulamasının imkansız olduğu neredeyse herkesi içeriyor. Çünkü çoğu ABD’linin görmediği yerlere sıkıca sarılırlar: hapishaneler, göçmen çiftçi kampları, yerli Amerikan toplulukları, belgesiz göçmenler, mülteciler, evsiz barınakları ve huzurevlerinde kalan insanlardan oluşurlar.

New York şehrinde çoğu halihazırda sağlıksız olan 17 binden fazla erkek ve kadın, bekar yetişkinler için yapılan yaklaşık 100 barınakta uyuyor. Tüm bu yerler Coronavirüs için sıcak noktalar haline geliyor. Çoğu uygun tıbbi bakım, yeterli sosyal mesafe ve virüs testi gibi imkânlardan yoksun durumda.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, temel grup, maaşsız çalışanlar ve unutulanlar büyük ölçüde olarak fakir, siyah ve Latin Amerika kökenli ve toplumun diğer kesimlerine göre orantısız olarak enfekte oluyorlar.