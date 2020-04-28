Altın iğne ile cildinizi gençleştirin 

İleri yaş, mevsimsel değişimler, hava kirliliği, kimyasallar ve yaşam koşullarından olumsuz etkilenen cilt, diğer organlardan daha hızlı yaşlanır. Ciltte yaşlanma etkilerine bağlı olarak kırışıklık ile birlikte lekeler de oluşur.

Cildin sağlıklı ve genç görünümü için kullanılan lazer uygulamalarında, özellikle son yıllarda “Altın İğne” olarak bilinen “fraksiyonel radyo frekans radyo dalgaları” ön plana çıkmaktadır.

Cildin yüzeyine etki etmeden direkt olarak cilt altına ulaşılarak; cildin parlak, gergin ve sağlıklı olmasını sağlayan altın iğne uygulaması ile cilt üzerindeki birçok sorun da tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatsız güzelleşin…

Ciltte; yaşlanma ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunların tedavisinde, “fraksiyonel radyo frekans uygulaması” en ideal seçenek olarak kullanılmaktadır. Altın iğne uygulamasının süresi bölgeye bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 30-45 dakika sürmekte, işlem sonrası hasta taburcu edilmektedir. Seans sayısı da doktor tarafından yapılan işleme göre değişmektedir.

Altın iğne hastaya konfor sağlar

Fraksiyonel radyo frekans (altın iğne) uygulaması öncesi, işlemin yapılacağı bölge temizlenir ve anestezi etkisi olan krem uygulanır. İşlem sonrasında ciltte oluşan kızarıklık da 1-2 saat içinde kendiliğinden geçer. Hasta uygulamanın ardından normal yaşamına dönebilir ve ertesi gün işine başlayabilir.

İlk uygulamada ciltte canlanma etkisi

Radyo frekans uygulaması ilk seanstan itibaren etkisini göstermeye başlar. İşlem sonrası cilt atlında onarım devam eder ve ciltte canlanma günden güne daha fazla belirgin hale gelir. Hedeflenen sonuca ne kadar seansta ulaşılabileceği, uygulanan bölgedeki problemin boyutuyla doğru orantılıdır. Uygulama yapılan bölgenin güneşten korunması gereklidir. Bunun için de güneş koruyucu krem kullanılmalıdır.

Altın iğne hem yüz hem vücut için uygun

Fraksiyonel radyo frekans uygulamaları;

• İnce kırışıklıkların giderilmesinde,

• Vücuttaki sarkmaların toparlanmasında,

• Cilt gençleştirmede,

• Sivilce izleri, çukurluklar ve yara izlerinin giderilmesinde,

• Yanık izleri tedavisinde,

• Gözaltı morluklarının tedavisinde,

• Hamilelik çatlaklarında,

• Gözenek sıkılaştırmada,

• Akne tedavisinde,

• Boyun ve dekolte bölgesini toparlamada kullanılmaktadır.

Altın iğnenin avantajları:

• İlk seanstan itibaren anında görünür sonuçlar elde edilir.

• Uzun süreli kalıcı başarı elde edilir.

• Tüm cilt tiplerinde ve renklerinde etkin olarak kullanılabilir.

• Klinik açıdan sonuçların başarısı kanıtlanmıştır.

• Hasta bir gün sonra normal hayatına devam edebilir.