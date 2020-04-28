‘Coronavirüs’ günlerini evinde geçiren DP milletvekili Dr. Koral Çağman “fırsat bu fırsat bahçemi temizledim” dedi

Diğer milletvekilleri gibi bir ayı aşkın süreden beri eve kapanan Demokrat Parti (DP) milletvekili Doktor Koral Çağman, bugüne kadar herhangi bir komitede görev daveti almadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Çağman “arayacaklarını söylediler ama bugün oldu aramadılar. Ben de fırsat bu fırsat bahçemi temizledim, diğer ev işleriyle vakit geçirdim” dedi.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Çağman: Bu süreçte genelde evdeyim. Bazı hastalarımızı randevulu bir şekilde görüyorum. Beni Sağlık Bakanlığından aradılar bir kez yardım komitesi anlamında çağıracaklarını söylediler ama bir daha da aranmadım. Herhalde yardımımıza ihtiyaçları yoktur diye düşündüm. Bunun dışında bu sıralar yaptığımız pek bir şey yok.

Çağırmış olsalardı memnuniyetle yardıma koşardım.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Çağman: Evde bahçemi pırıl pırıl yaptım. Çardağımı cilaladım. Elime ne geçerse müthiş bir temizlik yaptım bunları spor sayarsak baya iyi performans sergiledim diyebilirim.

Fırın makarnasında iddialı

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Çağman: Yemek pişiririm tabi ki. Sıralasam çok çeşit vardır ama en iddialı olduğum yemek fırın makarnasıdır. Hem hazırlayıp, pişirmesini, hem de yemesini seviyorum.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Çağman: Bu sürede genelde internet ve sosyal medyayı takip ediyorum. İnternet üzerinden yayınlanmış bilimsel makaleleri okuyorum. Pek film izlediğim söylenemez.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Çağman: Hükumet fena değil. Sağlık alanında ama bu süre zarfında hazırlandık mı? Doğru soru budur. Bir takım önlemleri hangi hükumet olursa olsun almakla yükümlüydü zaten. Mesele bu önlemleri alırken diğer taraftan da hazır olmak. Yani ekonomik ve sosyal anlamda hazırlanmak gerekiyordu. Ben bu konuda bir açılım veya plan göremiyorum. Mesele şudur ki, biz sosyal ve ekonomik yaşama dönmeye başladığımızda sağlık sistemimiz pik noktasına gelince buna hazır değil.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Çağman: Bana göre elinden geleni yapıyor ama yeterli değil. Bu süreçte bütün dünya yetersiz zaten. Ortaya çıkan tek şey başarısızlık.