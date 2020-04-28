Güney Kıbrıs'ta ‘Paket’ hazır

Rum tarafında son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan düşüş, kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Alithia gazetesi; “Hızlı Gevşemeye Doğru” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Moleküler Viroloji öğretim üyesi ve Pandemi danışmanlarından Dr. Leondios Kostrikis’in açıklaması ve bilim kurulunun yaktığı “yeşil ışık” temelinde, önümüzdeki Çarşamba günü korona virüs ile ilgili kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin ilk kararları almaya hazırlanırken, birçok yönden, daha hızlı tempoya sahip bir gevşeme olmasına ilişkin baskıların ise artmakta olduğunu yazdı.

Elindeki bilgilere dayanarak, Mayıs sonu veya en geç Haziran’ın ilk haftası tam anlamıyla normal hayata dönülmesi için, çeşitli yönlerden gelen baskıların artmakta olduğunu kaydeden gazete, aynı bilgilere dayanarak, Rum hükümetinin de aynı gidişata doğru yönelmeye başladığını savundu.

Düşüncelerden birinin, bir gevşeme aşamasından diğerine geçişle ilgisi sürenin, 14 gün değil 7 günle sınırlı tutulması olduğunu belirten gazete, böyle bir düşüncenin benimsenmesi durumunda, 4 aşamalı gevşeme planının, 4 Mayıs itibarıyla başlanacak şekilde, 25 Mayıs’ta tamamlanabileceğine işaret etti.

Bunun ekonominin yeniden harekete geçmesi açısından oldukça gerekli olarak addedildiğini yazan gazete, 4 Mayıs’ta açılması planlanan dükkan ve işletmelerle ilgili listenin genişlemekte olduğuna da işaret etti.

Diğer bir düşüncenin, ilk gevşeme paketinin, küçük inşaat alanları, bazı belirli mağazalar ve küçük işletmelerle sınırlı kalmaması şeklinde olduğunu kaydeden gazete, bunun, ne olduğuna bakılmaksızın (3 çalışanı geçmeyecek şekilde) perakende ticaret yapan tüm küçük mağazaları kapsamasının da düşünüldüğünü belirtti.

Havalimanlarının yeniden faaliyete geçmesi konusunda ise büyük bir kaygı olduğunu yazan gazete, en olası senaryonun, mevcut kararnamenin süresinin 17 Mayıs’ta dolmasının ardından, güvenli ve temiz olduğu düşünülen ülkelerden bazı uçuşların başlaması için, uçuş yasağını uzatan yeni bir karar çıkarılmaması şeklinde olduğunu belirtti.

Okulların yeniden açılması konusunda da olguların değiştiğinin görülmekte olduğunu ifade eden gazete, ailelerin serbest kalması ve işlerine dönebilmeleri için okulların da, gevşeme planının ileri safhalarında açılmasının düşünüldüğünü ekledi.

Geri sayım başladı

Haravgi gazetesi de; “Önlemlerin Kaldırılması İçin Geri Sayım” başlıklı manşet haberinde, tespit edilen korona virüs vakalarında yaşanan düşüşün kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasına ve ekonominin yeniden harekete geçmesine izin verdiğini yazdı.

Bakanlıklar arası komitenin, bugün bilim kurulunun önerisini inceleyeceğini ve nihai planlama üzerinde karara varacağını anımsatan gazete, bunun ise yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacağını belirtti.

Gazete, önümüzdeki günler içerisinde, açılacak olan işletmelerle ilgili plan ve normal hayata dönüşle ilgili zaman takviminin açıklanacağını ekledi.

Politis gazetesi de; “Adım Adım Karantidan Çıkış” başlıklı haberinde, hedeflenenin; Haziran ayı sonuna kadar ekonominin yurt içinde tam anlamıyla faaliyete geçmesi olduğunu yazdı.