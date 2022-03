İkişer puan  kaybettiler 2-2

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Gönyeli: Kemal, Erdinç(84.Dk Mustafa)Azat, Isaac, Ahmet Can, Kağan(67.Dk Rıdvan)Burak, Şükrü, A.Hatay, Ulaş, Süleyman

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy, M.Salk, Aksel, Chıbuzar, Yasin, Bayram, Eyüp, Vakkas, Memduh, M.Vardi

Goller: 41.Dk Burak, 43.Dk Isaac(Gönyeli)51.Dk Yasin, 72.Dk Memduh (M.A.Y)

Kırmızı Kart: 79.Dk Eyüp (MAY)

AKSA Süper Ligi’nin 21. hafta maçında zirve mücadelesi veren iki takım Gönyeli ile Merit Alsancak Yeşilova 2-2 berabere kalarak, haftayı birer puanla kapadılar.

17.dakikada sağdan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Memduh’un ortasına Yasin kafayı vurdu top kaleci Kemal Bağbal’da kaldı.

29.dakikada Süleyman ceza alanı çizgisi üzerinden sert vurdu; Kemal Molla parmaklarının ucuyla dokunda direğe çarpan top dışarı gitti.

40.dakikada defasın sağından uzun bir top sol kanada atıldı sol çaprazda ceza alanı üzerinde topla buluşan Burak topu sağına çekti ve harika vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

43.dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen topta Isaac iyi yükseldi zor pozisyonda vuruşu top ağlara gitti 2-0.

51.dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında yüksek gelen topu Memduh kafayla indirdi; Yasin iyi vurdu ve top ağlara gitti 2-1.

69.dakikada Yasin ceza alanı içinde sert vurdu direkt dibinde defans uzaklaştırdı.

72.dakikada Gönyeli ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son dokunan Memduh topu ağlara gönderdi 2-2.

74.dakikada Yasin yine sert vurdu tribünler gol diye ayağa kalktı ancak direk dibinde kaleci Kemal Bağbal çıkardı.

86.dakikada Gönyeli ceza alanı dışında Vakkas topa çok sert ve düzgün vurdu ancak top kale direğinden döndü.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Gönyeli puanını 35’e Merit Alsancak Yeşilova da puanını 38’e çıkardı.