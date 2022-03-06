Başkanlar ve yönetimler belirlendi

KTMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası'nın Genel Kurulları dün gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulların ardından Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanlığına Togan Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Başkanlığına Beste Oymen ve Kimya Mühendisleri Odası Başkanlığına ise Halil Erensu getirildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası'nın Genel Kurulları dün KTMMOB binasında gerçekleştirildi.

Yapılan Genel Kurul sonrasında Kimya Mühendisleri Odası Halil Erensu getirildi.

Gülsün Bektaş, Bengü Bozkaya Schrotter, Derviş Somuncuoğlu, Memduh Erişmen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Yedek Yönetim Kurulu üyesi Sema Tekin; Denetleme Kurulu üyeleri ise Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar oldu.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanlığına ise Beste Oymen getirildi.

Hülya Akif, Vedia Oyaltan, Selin Akmal, Yağmur Özçelebi, Mustafa Emindayı ve Esra Kaymakamoğulları Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Denetleme Kurulu üyeleri ise Mustafa Akçaba ve Oya Fedai oldu.

Son olarak da Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanlığına Togan Çakmak getirildi.

Esat Gürhan, Fatma Özbingül, Medine Albayrak ve Erkan Emirzade Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Çağın Sözgen ve Nimet Altınay; Denetleme Kurulu üyeleri ise Hatice Özsaltık ve Umur Yılmaz oldu.