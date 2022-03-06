Euro, TL ve Rolex saat

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde, H.A., isimli şahsın odasında misafir olarak bulunan zanlı M.D.C. (K-25)), adı edilenin kıymetli eşyalarını ve parasını çalmakla suçlanarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Dağdelen, 3 Mart 2022 tarihinde 22:10-23:20 saatleri arasında Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde misafir olarak bulunan zanlının aynı odada sakin H.A'ya ait 11 bin TL değerindeki 1 adet iPone 11 max, bin 200 Euro nakit para ve 22 bin dolar değerindeki Rolex marka T-019 marka kol saatini sirkat ettiği gerekcesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

İkametgahında emare tespit edilemedi

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ancak meseleye bağlantılı emare tespit edilmediğini belirtti. Polis meselenin yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.