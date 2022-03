Güzel bir dayanışma

Kadınların, ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil; yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla, “Sözümüzün Kadınıyız” sloganıyla faaliyete geçen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Hem derneğin kuruluş yıldönümü hem de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan dernek, bu kapsamda, Girne Acapulco Resort Otel’de, “Kadına Dair Her Şey” adı altında motivasyon etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

Yurt dışından, alanında uzman konuşmacıların katılımcılara, ruh ve beden sağlığı, güzellik, dengeli beslenme, stil , makyaj teknikleri konularında sunumlar yaptığı etkinlikte ayrıca, 3’üncü Üreten Kadın Pazarı kuruldu ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerin satışları yapıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu etkinlikte, kadınlar, son nefeslerine kadar mücadele ettiğini ve bin kez düşse de bin kez ayağa kalkabilecek güçte olduğunu vurgulayarak, “Hayatta her alanda ailede, işte, bilimde, sanatta, sosyal yaşantıda hep daha çok gayret sarf eden tarafız, hayatı kolaylaştıranız. Kadın varsa hayat vardır” dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a derneğe desteklerinden dolayı teşekkür eden Kavuklu, hayatın her alanında kadın dayanışmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.