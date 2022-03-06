Haydi bir gayret

Ömer KADİROĞLU

Kuzey ile güney arasındaki geçişlerde ciddi bir artış olduğu halde kapıların çoğaltılması yönünde adım atılmaması ciddi tepkilere yol açıyor. Özellikle hafta sonlarında güneyden kuzeye geçenlerin sayısı ikiye katlanıyor, böylece Lefkoşa’da Metehan Kapısı ile özellikle Beyarmudu sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

İlk adım olarak Lefkoşa’daki ‘Mağusa Kapısı’nın açılması halinde Metehan kapısının rahatlayacağını belirten Lefkoşa esnafı, yetkililerin bu yönde adım atmasını istiyor. İki toplumlu komitenin bu konuyu ele alıp sonuçlandırması için Türk tarafının talepte bulunmasını öneren esnaf

“kuzeye gelenlerin sayısı arttıkça gelirlerimiz de artıyor. Ayrıca iki toplumlu ilişkiler gelişiyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin de güneye geçtiğini, özellikle Ocak-Mart aylarında Trodos’a yönelik ziyaretlerin arttığını belirten vatandaşlar, karşılıklı ziyaretlerin daha da artması halinde bunun Kıbrıs sorununun çözümüne de katkı sağlayacağını düşünüyor.

İşçiler de zorluk çekiyor

Güneyde çalışan ve her sabah gidişlerde yaşanan sıkıntının akşam saatlerinde dönüşlerde de yaşandığını belirten işçiler de Mağusa Kapısı’nın açılmasıyla büyük bir rahatlamanın olacağına inanıyor.

Ekmek parası için güneyde çalışmak zorunda olduğunu belirten işçiler, KKTC’de ekonomik sorunların artmasıyla bu sayının da artacağını belirterek, yetkililerin yeni kapı için görüşme yapmasını ve sonuca gitmesini talep ediyor.

Mağusa Kapısı civarında oturan vatandaşlar da, yarım asırdan beri kapalı olan kapının açılması halinde bölgenin canlanacağını söylüyor.