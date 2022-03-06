8 Mart’ın özel misafirleri

Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Eskişehir ilinden KKTC’ye gelen 18 kadın muhtar Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

Açıklamaya göre muhtarlar, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile Eskişehir Muhtarlar Derneği Asbaşkanları Sülbiye Bilen ve Serpil Üstsoy da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan İşçioğlu, kadın muhtarları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, üniversiteyle ilgili bilgi verdi ve Kadınlar Günü’nü kutladı.

İşçioğlu’nun konuşmasının ardından DAÜ Tanıtım filminin gösterimi yapıldı ve hediye takdiminde bulunuldu.

Ziyaret, düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.