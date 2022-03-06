Jöle kutusundan 40 gram çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren ve bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 40 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Hakan Tansu isimli zanlıyı gözaltına aldı. Tansu, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 4 Mart 2022 tarihinde, zanlının evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda, tuvalet penceresinde, jöle kutusu içerisinde 35 gram ve aynı yerde başka bir plastik kutu içerisinde 5 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

2 bin TL’ye aldı

Zanlının, konu uyuşturucu maddeyti 2 bin TL karşılığında, Josef isimli Afrikalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden tahkikat maksatlı süre talep etti.

“Çok pişmanım”

Mahkemede söz alan zanlı, Londra’da konu maddenin kullanımının yasak olmadığını iddia etti ve “burda yasak olduğunu bilmiyordum, çok pişmanım, tedavi olmam için yardımcı olunsun” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadet ve zanlı beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.