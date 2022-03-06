Güven tazeledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin 22’nci Olağan Kongresi önceki akşam yapıldı. CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin başkanlık görevini yürüten Hasan Can Sermet yeniden göreve getirildi.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kongreye, CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat, Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, Gençlik Örgütü temsilcileri, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP’nin Mağusa Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Süleyman Uluçay katıldı.

Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan kongre, divanın oluşturulması ve konuşmalarla devam etti. Faaliyet raporunun sunulup onaylanmasının ardından yönetim kuruluna seçilenler tanıtıldı.

Yönetimde kimler var?

22. Dönem Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Can Sermet, Hasret Destebanoğlu, Aydın Çınaroğlu, Ahmet Köseoğlu, Barış Satılmış, Gülay Karataş, Çağla Kömürcügil, Erol Adem, Enver Görkey, Doğukan Özçelik, Doğukan Gümüşatam ve Zalihe Yaradanakul.

Akansoy: Mücadeleye devam edeceğiz

CTP Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, kongrede yaptığı konuşmada, şu anda dünyada çok ciddi bir savaşla karşı karşıya olunduğunu belirterek, CTP olarak her türlü savaşa karşı olduklarını söyledi.

“Federal Kıbrıs’a ulaşmak için var güçleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini” de ifade eden Akansoy, haziran ayında yapılacak belediye seçimlerine de değinerek, Süleyman Uluçay ile Mağusa’ya “çağdaş yönetimin yeniden geleceğini” söyledi.

Kayalp: Faturayı gençler ödüyor

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da, ülkenin “çok zor bir dönemden” geçtiğine dikkat çekerek, bunun en büyük faturasını ise gençlerin ödediğini ifade etti.

Kayalp, “Eğer kendi geleceğimize sahip çıkmak istersek, gençlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Tekiner: Yürünecek daha çok yolumuz var

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ise, hayatın her alanında yaşanılan sorunların gün gibi ortada olduğunu” söyledi. “Vurdumduymaz yetkililer, gün geçtikçe halkı daha derin bir karanlığa itmek için resmen çaba sarf etmektedirler” diyen Tekiner, “Kim bakan olacak kavgalarının ve toplumu umursamaz tavırların kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Sermet: Sokaklara döküleceğiz

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Hasan Can Sermet, “yerelden genele” doğru örgütlenme biçimiyle yola koyulduklarını söyledi. “Ülkemizde gün geçtikçe oluşan geçim sıkıntısı, hepimizin derdidir” diyen Sermet, “Biz bu dertlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeri geldiğinde sokaklara döküleceğiz” dedi.