Rum kesiminde 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 241 test sonucu, 106’sı yerel 129 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı; 54 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 62 bin 555 testle 573 yeni vaka tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre pozitif vakalar arasındaki 6 kişi yurt dışından hava yolu ile 1 kişi deniz yolu ile ülkeye geldi; 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Vakaların 41’i Lefkoşa, 47’si Girne, 9’u Gazimağusa, 3’ü İskele, 6’sı Güzelyurt Bölgesi’nden

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3; Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2; Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1; İskele Merkez-2 / Turnalar-1; Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 2111870. Toplam vaka sayısı 12804. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 11153. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1609. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 38. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1469. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 94. Toplam kaybedilen hasta sayısı 42. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 3869.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 275.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 452.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2592.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 34397.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 62 bin 555 testle 573 yeni vaka tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 447'ye, toplam vaka sayısı ise 107 bin 1'e ulaşırken, tedavi altında olan 263 kişinin 87'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin 60 ve 85 yaşlarında iki erkek ile 37 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.