Lefke’de cimnastik coşkusu 

KKTC Cimnastik Federasyonu, Doğu’da Yeni Erenköy’e kadar ulaştıktan sonra bu kez yönünü Batı bölgesine çevirdi. Ülkemizin en Batı’sındaki belediye olan Lefke Belediyesi ile temasa geçen KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, cimnastik sporunun Lefke bölgesinde de yayılması için kulüp kurulmasına katkı koyacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu bu nedenle Lefke Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirirken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve belediye yetkilileri Haluk Giray ve Çise Orhun'la bir araya geldi.

Hasan Sapsızoğlu, Lefke Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu ve Lefke Belediyesi işbirliğinde, yeşilin her tonunu yansıtan doğal güzellikleri, verimli toprakları, özgün kültürel mirası, huzurlu ve kaliteli yaşam koşulları ile dikkat çeken Lefke bölgemizdeki çocuklarımıza cimnastik sporumuzu ulaştırmak için Lefke Belediye Başkanımız Aziz Kaya'yla güzel ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Lefke Belediye Başkanımız Aziz Kaya, Haluk Giray ve Çise Orhun'la gailemiz; çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle de özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmak hedefindeyiz.

Bu amaçlar doğrultusunda Lefke Belediyemiz ve Federasyonumuz işbirliği içerisinde hareket ederek gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp, Kasım ayı başında cimnastik sporunu çocuklarımızla buluşturmayı planladık.

Bu süreçte göstermiş oldukları ilgi, alaka ve işbirliği için başta belediye başkanımız Aziz Kaya olmak üzere Haluk Giray, Çise Mevlit ve Lefke Belediyesi ailesine çok teşekkür ederiz. Bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.”