Lidere tek gol yetti 0-1

Yer: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı

Hakemler: Cemal Sarı, Mehmet Volkan Çelik, Halil Erdem Canaloğlu

Türkmenköy: Fatih, Doğukan, Berk, Raşit(80.Dk Orhan)Yusuf(62.Dk Emrecan) İbrahim, Oğuzhan, Alperen, Berat(88.Dk Murat)Süleymen, Ahmet

Yeni Boğaziçi: Remzi, Adem(56.Dk A.Yalçın)Burçin, Hüseyin(85.Dk Doğuş)Serhat, Zübeyir, Cemil, Çağrı, Berk, Derviş, Ahmet(68.Dk Hakan)

Goller: 20.Dk Berk(Yeni Boğaziçi)

BTM 1.Lig Kırmızı Grup 2. devrenin ilk maçında 10.hafta mücadelesinde lider kayıpsız Yeni Boğaziçi deplasmanda Türkmenköy’ü 1-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.

18.dakikada ev sahibi Türkmenköy adına Oğuzhan yapılan ortaya iyi yükselerek kafa vurdu fakat top az farkla dışarı gitti.

19.dakikada ani gelişen Yeni Boğaziçi atağında topu önünde bulan Serhat ceza sahası dışından güzel bir şut attı top direkten dönerek Adem’in önünde kaldı, Adem ise yanındaki Berk Kaya’ya alda at dercesine pas verince Berk Kaya topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve Yeni Boğaziçi deplasmanda 1-0 öne geçti.

56.dakikada Yeni Boğaziçi’nden Serhat sol taraftan ceza sahasına girerek güzel vurdu kaleci Fatih aynı güzellikte topu kurtardı.

59.dakikada konuk Yeni Boğaziçi’nden Cemil Awwad’ın kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

67.dakikada Türkmenköy’den Ahmet yandan gelen ortaya ayak içi sert vurdu top üstten dışarı gitti.

72.dakikada hızlı gelişen Türkmenköy atağında Emrecan kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı topa düzgün vuramayınca top Remzi’de kaldı.

84.dakikada Yeni Boğaziçi’nden Hakan uzaktan sert vurdu top kaleci Fatih’te kaldı.

90+4.dakikada ev sahibi ekipten Süleyman kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı güzel vurdu fakat kaleci Remzi aynı güzellikte kurtardı.

Maçın son atağında Türkmenköy’den Süleyman gelen topa vurdu ve top kalecinin üzerinden ağlara gitti fakat yan hakemin kalkan bayrağı ile gol iptal edildi. Uzun süre taraftarlar ve ev sahibi Türkmenköy futbolcuları itirazlarını sürdürdü. Maç bu skorla 1-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğü ile biterken hakeme olan tepkiler maç sonu da devam etti.