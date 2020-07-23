Merit Yeşilova hedefe ulaştı 7-3

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Berk Bağrıkara, Arif Malek

Merit A. Yeşilova: İrfan Özbay, Emin, Mustafa Salk, Memduh (Ahmet), Burak (Mehmet Tekin), Emmanuel, Yasin (Mehmet Erduran), Fidelis, Quincy Osei (İlyas), Mustafa Vardi, Billy Mehmet (Mehmet Erfinike)

Yenicami: İdris, Tansel (Taygun), Hascan, Barış, Serge (Muhammet), John Ebuka, Hasan Celil, Mahmut Amasyalı (Hasan), Mahmut İneci (Hüseyin), Koray, Fırat (Mehmet Göktaş)

Goller: 13. Dk. 19. Dk. 23. Dk. Burak Koçar, 45. Dk Emmanuel , 53. Dk Quincy Osei, 77. Dk Yasin, 90. Dk İrfan Özbay (MAY), 10. Dk, 38. Dk ve 43. Dk John Ebuka (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in son hafta mücadelesinde ligi ikinci sırada bitirmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova Yenicami karşısında galip gelerek kulüp tarihinde bir ilki başararak ligi ikinci sırada bitirdi.

Karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri 13., 19. ve 23. dakikada Burak Koçar, 45.dakikada Emmanuel 53.dakikada Quincy Osei, 77.dakikada Yasin ve 90. dakikada penaltıdan kaleci İrfan Özbay kaydetti.

Yenicami’nin gollerini ise 10. 38. ve 43. dakikada John Ebuka kaydetti.