MTG bıraktığı yerden 0-3

YER: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu

TÜRK OCAĞI: Cenk, Ali Özbahar, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İbrahim, Doğukan(DK 79 İlker Tek), Idan(DK 76 Ali Avcısoyu), Oha, Remzi, Levan(DK 64 Cevdet).

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin(90+1 Yusuf Beyazi), Halil, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Adil, Ünal, Arif(DK 82 Amani), Uğur, Dinopeter(DK 85 Şenol), Peter.

GOLLER: DK 11 Dinopeter, DK 39 Halil Uçar, DK 56 Peter(Mağusa Türk Gücü).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on altıncı hafta karşılaşmasında lider Mağusa Türk Gücü deplasmanda Türk Ocağı’nı Dinopeter, Halil ve Peter’in golleri ile mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ligin ilk maçında rakibine kendi sahasında mağlup olan Mağusa Türk Gücü rakibine rövanşı vermezken aldığı bu galibiyet sonrası Mağusa Türk Gücü Türk Ocağı ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkarmış oldu.

11.dk: Çabuk gelişen konuk takım atağında savunmanın arasından iyi sıyrılan Dinopeter yaptığı vuruş sonrası takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

16.dk: Sol kanattan gelişen bir başka konuk takım atağında yapılan etkili ortada top üst direkten oyun alanına geri döndü.

23.dk: Türk Ocağı’nın gelişen atağında Oha’nın ortasında Doğukan’ın ceza alanı içerisinde müsait durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

38.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Uğur’un ceza alanı içerisinde vuruşunu savunma son anda kornere çeldi.

39.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortayı iyi takip eden Halil Uçar yaptığı kafa vuruşu sonrasında farkı ikiye çıkardı.0-2

42.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kullandığı serbest vuruş sonrası Dinopeter’in ceza alanı dışından sert ve etkili vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

45+1.dk: Gelişen yeni bir konuk takım atağında Yasin’in ortasında ceza alanı içerisinde Peter’in vuruşunu kaleci Cenk önledi.

56.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren Peter etkili ve düzgün vuruşu sonrası farkı üçe çıkaran isim oldu.0-3

63.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında Uğur’un Türk Ocağı ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Cenk önleyen isim oldu.

67.dk: Mağusa Türk Gücü’nün geliştirdiği yeni bir atakta Türk Ocağı savunmasının arkasına atılan topla buluşan Ünal’ın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Cenk ayakları ile kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Kerem Eran’ın çalan son düdüğü ile birlikte Mağusa Türk Gücü 0-3’lük skorla 3 puanın sahibi oldu.