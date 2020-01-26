Doğru noktaya  parmak bastı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, eğitim sistemi ve ülke gerçekleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lise mezunlarının yaklaşık yüzde 70’i üniversiteye gittiğini belirten

Öztürkler, öğrencilerin belirli bölümlere yığıldığını, mezun olduktan sonra işsiz kaldığını ve memur olmaya yöneldiğini belirtti.

Ziya Öztürkler, “Herkesin en fazla şikâyet ettiği nokta gelirlerin yüzde 80’inin kamu giderleri için kullanılmasıdır. Memur ülkesi olmanın önüne gençleri kendilerine uygun iş alanlarına yönlendirerek geçebiliriz ille de üniversiteye göndererek değil” dedi.

KKTC liselerinden mezun olan 16 bin öğrenci üniversiteye gidiyor. Gençlerin, 12 bini KKTC’de, yaklaşık 2 bin 500’ü Türkiye’de ve bin 500’ü üçüncü ülkelerde öğrenim görüyor.

Her yıl ortalama bin 500 öğrenci KKTC’de, 300 öğrenci Türkiye’de ve 180 öğrenci de üçüncü ülkelerde yükseköğrenime başlıyor.

İhtiyaç fazlası bölümlerin sayısı 20’ye ulaştı

KKTC’deki liselerden 2018-2019 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i üniversitede.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı ihtiyaç fazlası bölümlerin sayısı 20’ye ulaşırken, liselerden mezun gençlerin yüzde 40’ı Hukuk, İşletme, Psikoloji, Hemşirelik, Mimarlık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Okul Öncesi, Diş Hekimliği ve Tıp bölümlerini seçiyor.

En fazla tercih edilen bölümlerden sadece tıp, diş hekimliği ve psikoloji bölümlerine devlet bursu veriliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) konuşan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, lise mezunlarının 2018-2019 öğretim yılında üniversiteye yerleştirilme oranlarını değerlendirdi.

Öztürkler, üniversiteye gitme oranlarının yüksek olmasının işsizliğe, ara ve teknik eleman eksikliğine neden olduğunu vurgulayarak, “İş gücü isteyen meslek dallarını küçümsemekten vazgeçmeliyiz. Memur ülkesi olmanın önüne gençleri kendilerine uygun iş alanlarına yönlendirerek geçebiliriz ille de üniversiteye göndererek değil…” dedi.

Öztürkler, KKTC’deki 21 üniversitede 14 bin kişinin çalıştığını, bunların yüzde 70’e yakınının KKTC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Üniversite kayıt oranlarında düşüş var

Öztürkler, ilk önce geride bıraktığımız eğitim yılı ile ilgili bilgi verdi.

2018-2019 öğretim yılında liselerden 2 bin 743 öğrencinin mezun edildiğini, bunların bin 797’sinin düz, 645’inin meslek, 501’inin de özel lise öğrencisi olduğunu kaydeden Ziya Öztürkler, bu yıl 323 öğrencinin Türkiye’deki, 177 öğrencinin üçüncü ülkedeki, bin 450 öğrencinin de KKTC’deki üniversiteleri tercih ettiğini ifade etti.

Mezunların bin 950’sinin, yani yüzde 69.78’inin üniversiteye kayıt yaptırdığını ifade eden Öztürkler, geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 75 olduğunu anımsattı.

Ziya Öztürkler, oranların bir yılda yüzde 75’ten 69.78’e gerilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

İş gücü isteyen meslek dallarını küçümsemekten vazgeçmeliyiz

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, üniversiteye gitme oranlarının yüksekliğiyle ilgili değerlendirmesini şöyle yaptı:

“Buna etken aileler, öğretmenler ve ülkenin özel sektördeki mevcut şartları. Çağ nüfusu kolejlere yönlendiriliyor, meslek liseleri tercih edilmiyor. Çocuklar yeteneklerine ve gelişim düzeylerine göre mesleklere yönlendirmeli ama böyle olmuyor. Meslekler arasında ayrım yapılıyor, toplumdaki saygınlık mesleklerle ilişkilendiriliyor. Oysa mesleklerin değil, yapılan işin ve insani niteliğin saygınlığı vardır. İş gücü isteyen meslek dallarını küçümsemekten vazgeçmeliyiz.”

Belli bölümlere yığılma var

Üniversitede okumayı tercih eden öğrencilerin belirli bölümlere yığıldığını, mezun olduktan sonra işsiz kaldığını ve memur olmaya yöneldiğini kaydeden Ziya Öztürkler, “Herkesin en fazla şikâyet ettiği nokta gelirlerin yüzde 80’inin kamu giderleri için kullanılmasıdır. Memur ülkesi olmanın önüne gençleri kendilerine uygun iş alanlarına yönlendirerek geçebiliriz ille de üniversiteye göndererek değil” dedi.

16 bin KKTC vatandaşı genç yükseköğrenim görüyor

KKTC liselerinden mezun olan 16 bin gencin yükseköğrenim gördüğünü belirten Öztürkler, öğrencilerin 12 binin KKTC’de yaklaşık 2 bin 500’ünün Türkiye’de ve bin 500’ünün de üçüncü ülkelerde olduğunu söyledi. Liseden mezun gençlerin yüzde 40’ının söz konusu bölümlere yöneldiğini kaydeden Ziya Öztürkler, ihtiyaç fazlası bölüm sayısının da 20’yi bulduğunu belirtti.

Son 5 yılın verileri

Son 5 öğretim yılını kapsayan verilere göre, KKTC üniversitelerine en fazla kayıt bin 720 öğrenci ile 2017-2018’de yapıldı.

Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderilen yıl 567 kişi ile 2015-2016’de, üçüncü ülkeye en fazla gidiş 185 öğrenci ile 2014-2015’de oldu.

Lise mezunlarının 2018-2019 öğretim yılında KKTC üniversitelerine yerleşme oranı yüzde 75,76 oldu. 2017-2018’de oran yüzde 79.19; 2016-2017’de yüzde 64; 2015-2016’da yüzde 57.70; 2014-2015’te yüzde 61.33’dü.

Türkiye ve üçüncü ülke

2018-2019 yılında Türkiye’deki üniversitelerine kayıt yaptıranların oranı yüzde 14.99; 2017-2018’de yüzde 12,75; 2016-2017’da yüzde 27,07; 2015-2016’da yüzde 33.86 ve 2014-2015’te yüzde 27.19 oldu. Üçüncü ülke üniversitelerine kayıt yaptıranlar 2018-2019’da yüzde 9.25’di. 2017-2018’de yüzde 8,06; 2016-2017’de yüzde 8.93; 2015-2016’da yüzde 10,44; 2014-2015’te yüzde 11,48’di.