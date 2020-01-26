YDÜ, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına bağış kampanyası düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, “Neu Genetics Society”, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Lucky Dip” isimli bir bağış kampanyası düzenledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret edilerek bağış takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve NEU Genetics Society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı konuyla ilgili açıklamasında, YDÜ öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

Kocaismail de kendisine gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, genç beyinlerin düzenledikleri yardım etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

