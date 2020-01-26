Bini aşkın yaralı var

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gece meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere Bin 466 kişi hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 43 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından Bin 466 vatandaşın hastanelere başvurduğu, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Anne ve 5 yaşındaki kızı kurtuldu

Öte yandan, Elazığ merkez Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Gülsüm İ. hastaneye kaldırılırken, aynı enkazda yürütülen çalışmada 2 kadın daha yaralı çıkarıldı.

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, anne ve 5 yaşındaki kızına ulaştı.

Anne ve küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne ve küçük kız hastaneye kaldırıldı.

505 artçı deprem kaydedildi

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 21.12'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

FAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu depremden dün saat 21.12'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı deprem kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan, deprem bölgesine ziyaret etti

Deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal ederek Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan binanın enkazı altında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesine katıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki kurtarma çalışmalarını inceleyen Erdoğan, 'yardım' konusunda uyarıda bulundu, "Fırsatçılara kapı aralamayalım" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal ederek Elazığ'a geçti.

Erdoğan önce yıkılan binanın enkazı altında kalarak can veren Ayşe Civelek ile 9 yaşındaki oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenazesine katıldı.

Cenaze sonrası konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Az önce gerek Ayşegül hanım kardeşimiz ve sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını kıldık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu tür afetler bizler içim imtihan. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Bunu kıyametin tefsiri olarak bilenlerdeniz. Bunu böylece yaşadık. Bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Biz devlet olarak millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da yıkımların yerine de süratle TOKİ adına adımlarımızı atıp kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Dedikodulara kulak asmayın olumsuz menfi propagandalara kulak asmayın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından incelemelerde bulunmak üzere kurtarma çalışmalarının devam ettiği Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçti.