Çin’de öldürücü Corona virüsü hızla yayılıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Virüs Avrupa kıtasında da 3 vakada ortaya çıktı. Virüsün Avrupa kıtasına da yayıldığı açıklandı. Fransa’nın başkenti Paris’te iki, Bordeaux kentinde ise bir vaka olduğu belirlendi.

Avustralya’da da corona virüsüne yakalanan bir hasta bulunduğu açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Bordeaux kentinde son dönemde Wuhan’a gitmiş olan Çin asıllı 48 yaşındaki bir adamın hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Fransa’da tespit edilen ilk vakanın bu olduğu öğrenilirken, ardından Paris’te de iki hasta bulunduğu ortaya çıktı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde de geçen hafta Çin’den gelen bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, corona virüsü nedeniyle ölenlerin en gencinin 48, en yaşlısının ise 89 yaşında olduğunu duyurdu.

ABD vatandaşları için tahliye kararı

Bu arada ABD, corona virüsü salgınının vurduğu Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edecek. Yaklaşık bin civarında olduğu tahmin edilen ABD vatandaşının tahliyesi için bugün kente uçak gönderilecek.