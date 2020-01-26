Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamayı amaçlayan ‘Kız Kardeşim Projesi’ tanıtıldı

Kadınların ekonomik hayata katılabilmeleri amacıyla gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi hedefiyle üretilen Kız Kardeşim Projesi, Lefkoşa’daki kadınlarla buluştu. Proje,2020 döneminde eğitim müfredatları ile 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile yürütülen, Kaner Şirketler Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısıyla başlatılan etkinlik eğitim çalışması ile devam etti.

Etkinliğin sonunda katkı koyanlara teşekkür belgeleri sunuldu.

Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Şirketler Grubu yöneticilerinden Didem Kaner, Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, çeşitli kurumların temsilcileri ve projeye destek veren kadınlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, tüm dünyada toplumların kalkınmasının kadınların ekonomik hayatta var olması ile mümkün olduğuna inandıklarını kaydetti ve bu sebeple de faaliyet gösterdikleri hemen her ülkede Kız Kardeşim gibi projeleri ya desteklediklerini ya da kendilerinin hayata geçirdiklerini söyledi.

Harmancı: Gayret ediyoruz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da birçok farklı alanda kadın ve kadına dair çalışmaları desteklemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Global bir markanın bu ve buna benzer konularda sahada aktif şekilde bulunmasını önemsediğini dile getiren Harmancı, “Bu, sadece tüketici pozisyonunda olmadan biraz da tükettiğimiz bu ürünlerin bizler adına da, kadın adına da emek adına da bir noktadan evrilebileceğine güzel bir işarettir” dedi.

Proje neyi amaçlıyor?

“Bugüne kadar 20 binin üzerinde kadın ile buluşan Kız Kardeşim projesi kapsamında 2019 yılı içinde Türkiye’de 9 bin 651 kadına ulaşıldı. 2020 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim müfredatları ile 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında finansal bilinç müfredatında ‘Bireyler İçin Finansal Bilinç’, ‘Uygulamalı Temel Finans Eğitimi’, ‘Bilişim müfredatında Dijital Okuryazarlık’, ‘Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği’, ‘İletişim müfredatında Mobil Fotoğrafçılık’ ve ‘İnternet Reklamcılığı’ eğitimlerinden tüm kadınlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.”



Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 13:12