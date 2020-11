‘Oyuncularımız gidecek’

Doğan Türk Birliği’nin deneyimli teknik patronu Caner Oshan, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu ve belirsiz süreci değerlendirdi. Caner Oshan, futbolun bir an önce başlaması gerektiğini, aksi takdirde ülkedeki yetenekli futbolcuların Ocak ayı sonunda başlayacak olan Türkiye BAL Ligi’ne kayacağını söyledi.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan ve yeni sezon öncesinde Mesarya’dan Halil Turan, Çetinkaya’dan Doğukan Demirman, Türk Ocağı’ndan Cenk Yılmaz, Karşıyaka’dan Kaan Borova ve Yenicami’den ise Farouk Dadzie’yi kadrosuna katarak gücüne güç katan Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nin deneyimli teknik adamı Caner Oshan, açıklamalarda bulundu.

“Bu düğüm bir an önce çözülmeli” diyen Caner Oshan, “Yeterince zaman kaybedildi. Bekliyoruz, bekliyoruz ama hiçbir açıklama yok. İki kez sezon açtık, antrenmanları durdurduk. Önümüzü göremiyoruz. Ne bir umut var ne de karar. Sporcularımızın motivasyonu kalmadı. Her geçen gün sporcuların aleyhine çalışıyor” şeklinde konuştu.

Oyuncularımız BAL Ligi’ne gidecek

Oshan “Bırakın ülke futbolunun başlama zamanını, başlayıp başlamayacağı bile belli değil. Bu belirsizlik sporculara sadece zarar verir. Bir an önce iyi ya da kötü bir karar alınmalıdır. Evine sadece futbol oynayarak ekmek götüren veya okul harcını futboldan aldığı parayla ödeyen kişiler var. Eğer ülkemizde futbol oynanmayacaksa ülkede futbolcu bulamayacağız. Türkiye BAL Ligi Ocak 2021’de başlıyor. Bazı oyuncularımıza teklifler geliyor. Ayrıca yabancı futbolcumuz Billy de belirsizlikten dolayı ayrılmak istedi” dedi.

Sakatlıklar olacak

Sporcu sağlığı ile ilgili görüşlerini aktaran DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, “Yaşanan bu belirsizlikten dolayı sporcular da motivasyonunu kaybetti. Mental olarak çöktüler. Bazı sporcular kilo almaya başladı. Bazıları ise halı sahada futbol oynuyor. Halı sahalar sporcuların en büyük düşmanıdır. Bu durum değişmezse sakatlıklar kaçınılmaz olacaktır. Bundan da hem sporcular hem de kulüpler olumsuz etkilenecektir” dedi.

Futbol ile siyaseti karıştırmasınlar

Son olarak siyasetin futboldan uzak tutulması gerektiğini savunan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, sözlerini şöyle bitirdi:“Seçim var dediler bekledik. Seçim bitti, halen daha bekliyoruz. Biz sadece futbol oynamak istiyoruz. Seçim döneminde insanlar maskesiz şekilde topluca mitinglerdeydiler. Konu futbola gelince ‘virüs var’ oluyor. 3, 4 ay önce salgın yine vardı. Biz maçlarımızı oynamıştık. Hiçbir sorun oldu mu? Hayır olmadı. Futbol ile siyaseti karıştırmasınlar. Ülke gençliğine yazık etmesinler. Zaten gençlik eskisi gibi değil. Telafisi olmayan kararlar alınırsa sporumuz önümüzdeki yılları göremeyecek. Bıraksınlar futbolumuzu oynayalım. Biz DTB olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.”

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 12:05