Toplam rakam 3 milyonu geçti

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), önceki gün yapılan 175 bin Euro’luk bağış için Kıbrıs Rum Kesimi’ne teşekkür etti.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bağışla birlikte Rum Kesiminin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne mali yardımını, 2005’ten bu yana toplam 3 milyon 110 bin 700 Euro’ya çıkardığı belirtildi.

Komite, şimdiye kadar, her iki toplumdan 992 kayıp kişinin kimliğini tespit edip, gömülmek üzere ailelerine teslim etti.

KŞK, söz konusu ailelerin çektiği acıyı hafifletmek için bağışçı desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.