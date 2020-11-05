‘Faşist bir dil’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının açıklamasına ilişkin, "Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık etmektir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasınca yapılan basın açıklamasında, faşist ve ahlaksız bir dille Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırıldığını belirtti.

Metnin, iftira ve nefret suçuyla dolu olduğunun altını çizen Çelik, "Bu metin bir açıklama değil karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki 'Türk' sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir 'beşinci kol faaliyeti' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanmanın, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı hedef aldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük haddi aşan bir açıklama yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor. Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru makamlarını hedef alan bu sözde açıklama bir kara propoganda metnidir. Türkiye ve KKTC vatandaşlarının demokratik iradesini hedef almaktadır. Bu kara propaganda metnine imza atan zihniyet, demokratik değerlerden nasibini almamış zihniyettir.

Rum liderine Cumhurbaşkanımızı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı şikayet etmeye kalkan bu çarpık zihniyetin siyasi pusulasının Türkiye ve KKTC düşmanlığı olduğu açıktır. Bu açıklama tüm Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına düşmanlık etmektedir. Demokratik değerlere düşman bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alarak iftiralarına devam etmiştir. Cumhurbaşkanımıza karşı Yunan ve Rum faşistlerin diliyle konuştukları açıktır. Bu, onların hangi adrese kayıtlı olduklarını da gösteriyor."