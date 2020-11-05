‘Ezber bozan siyaset’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP’nin Kıbrıs meselesinde artık ezber bozan siyasetlerden yana olduğunu sürekli ortaya koyduklarını hatırlatarak, önceki akşam gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu yönde bir çizgi izlediğini gördüklerini söyledi.

Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı artık farklı fikirlerin de masaya gelmesi gerektiğini ifade etmiştir” diyen Saner, bu durumu memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

Verilen bilgiye göre, Saner BRT’de katıldığı Gündem Artı programında UBP kurultayı ve yeni hükümet konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında önceki akşam gerçekleşen görüşmenin bir tanışma toplantısı olduğunu vurgulayan Saner, seçim sürecindeki vizyonuna uygun davrandığı müddetçe Cumhurbaşkanı Tatar’ın hep arkasında duracaklarını kaydetti.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs meselesinde artık ezber bozan siyasetlerden yana olduğunu sürekli ortaya koyduklarını hatırlatarak, dün akşam gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu yönde bir çizgi izlediğini gördüklerini söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı artık farklı fikirlerin de masaya gelmesi gerektiğini ifade etmiştir” diyen Saner, bu durumu memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla gerçekleşen olağanüstü kurultaya da değinen Saner, geride kalan ilk turda yarışan beş adaya parti içi demokrasi adına sergiledikleri olumlu tutum nedeniyle teşekkür etti.

Ersan Saner, partideki tüm vekillerin UBP Genel Başkanlığı görevini yerine getirebileceği inancı taşıdığını ifade ederek, “Biz sadece bir kurultay yapmıyoruz, çünkü en fazla milletvekiline sahip parti olmamız nedeniyle etik olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini yeni seçilecek UBP Genel Başkanı’na vermesi gerekmektedir” dedi.



Kurultaydan sonrası çok kolay olmayacak…

Ersan Saner, kurultaydan sonrasının çok kolay olmayacağının altını çizerek, bu bilinçle Anavatan Türkiye ile iş birliğinde ortaya konulacak plan, program ve vizyonla sorunların üstesinden gelmek için çalışacaklarını vurguladı.

Mecliste şu an matematiksel olarak dört farklı hükümet kurma imkanı bulunduğuna değinen Saner, Genel Başkan seçimi sonrasında bu olasılıklardan hangisinin gerçekleşeceğini net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.