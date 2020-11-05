Süreç başlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirdiği tanışma maksatlı ilk gayri resmi görüşmesiyle ilgili haberler dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Βaşka Çözüm Şekilleri Önerdi- Anastasiadis ile Tatar Anlaşamadıkları Konusunda Anlaştılar ve Topu BM Genel Sekreterine Bıraktılar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, liderler arasındaki ilk görüşmenin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın müzakere masasına Kıbrıs sorununda başka çözümler aranmasını, bir diğer ifadeyle müzakerelerin temelinin değişmesini koyma isteğine yönelik ilk izlenimi verdiğini yazdı.

Görüşmeye “olumlu” bir gündemle giden Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın gündemine Maraş konusu getirdiğini öne sürdü.

Anastasiadis ile Tatar’ın, meselenin özünde ve nihai hedefte anlaşamadıkları konusunda hem fikir olduklarını yazan gazete, liderlerin bu aşamada anlaştıkları görülen tek şeyin, gayri resmi bir beşli konferansa gitme niyetleri olduğunu ve BM Genel Sekreterine bu konuda olumlu bir mesaj gönderdiklerini kaydetti.

Haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şu an görüşmede ortaya çıkan olguları ölçüp tartmaya ve bir sonraki adımları belirlemeye çağrıldığı da ifade edildi.

İki liderin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a kapıyı kısmen açık bırakmaya özen gösterdikleri yorumunda da bulunan gazete, Lute’un istişareler için adaya ne zaman geleceğinin, önümüzdeki süre içerisinde netleşeceğine işaret etti.

Liderlerin 2 saatlik görüşmesinin ardından yakın gelecekte yeniden buluşmalarına dair niyetlerinin ortaya çıkmasına izin vermediklerini kaydeden gazete, bu durumun, bir sonraki gelişmelerin Lute’un adaya gelişiyle birlikte beklenmesi anlamına geldiğini yazdı.

Lute’un gelişinin, gayri resmi beş taraflı görüşmeye hazırlık yapılması hedefine sahip olacağı da belirtildi.

Tatar ile Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda yeni bir çabadan beklentisinin farklı olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in, memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise bunca yıllık çabanın ardından, Kıbrıs sorunundaki başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğinde ısrarcı olduğunu kaydetti.

Gazete, Anastasiadis Maraş konusunu ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da hidrokarbonlar konusunu ortaya koyduğunu ekledi.

Gazete başlıkları

Diğer gazetelerin başlıkları ise şöyleydi:

Alithia gazetesi: Hiçbir Konuda Anlaşamadılar, Beşli Konferans Konusunda Anlaştılar.

Politis: Beş Taraflı Konferans İçin Anlaştılar Ancak Her Konuda Aynı Fikirde Değiller- Anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon, Tatar Masada Başka Çözümlerde Israr Ediyor- Anastasiadis ile Tatar Arasındaki Görüş Ayrılıkları Teyit Edildi.

Haravgi: Liderler Zamanı Gelince Beş Taraflı Görüşme İçin Hazır- Anastasiadis Beş Taraflı Konferansa Hazır Ama Tatar Masada Başka Çözümler de İstiyor- Tanıştılar Ama Görüş Ayrılıkları Kaldı.”