"Diyalog, doğrudan yana ve ilkeli"

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına 4 Kasım 2014’te başlayan Diyalog TV, şimdiki adıyla tv2020’ye 6’ıncı kuruluş yıldönümünde övgü dolu sözlerle destek veren vatandaşlar “Daima doğrudan yana ve ilkeli bir yayıncılık yapıyorsunuz” diyerek nice uzun yıllar diledi.

İşte mesajlar:

Uğur Dereliköylü

“Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’yi her zaman severek takip ediyorum. tv2020’nin fırsat buldukça tüm programlarını izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Funda Bedir ile yaptığı programı izliyorum. Yayınlar çok kaliteli ve tarafsız yayınlar olduğu için herkesçe beğenilerek takip ediliyor. Diyalog Medya gurubunun bu başarısını kutlar kaliteli yayıncılığının devamını dilerim. tv2020’nin yeni yaşını kutlar halkın sesi olma başarısını takdir eder nice uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Kemal Sedat

“tv2020’yi izliyorum. Tüm programları izlemeye çalışıyorum ancak Reşat Akar’ın Gündem Özel programını kaçırmadan izliyorum. Bu ülkenin başına Reşat Akar gibi birisinin gelmesi lazım. Söylediği her şey doğru ve yapılması gereken şeylerdir ancak kimse Akar’ın söylediklerini duymuyor ya da duymazdan geliyor. Diyalog Medya çatısı altında yayın yapan tv2020’nin yeni yaşını kutlar uzun soluklu yayınlar dilerim. Ülkenin olaylara tarafsız bakıp doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan bu kanala kesinlikle ihtiyacı vardır. Nice seneler dilerim.”

Tülin Gürsoy

“tv2020’yi sürekli olarak izliyorum. Beğenerek ve severek takip ettiğim bir kanaldır. Ülke sorunlarını tarafsız ve doğru bir şekilde bizlere aktarıyor. tv2020’nin tüm programlarını izliyorum ancak en fazla hatta hiç kaçırmadan Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. tv2020 çok başarılı bir kanaldır yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim. Diyalog Medya Gurubu’na bu ülkenin kesinlikle ihtiyacı vardır. Herkes tarafından büyük bir ilgi ile izlenen bir kanaldır. Tüm çalışanlarına ve idarecilerine başarılı yıllar dilerim.”

Derya Alp

“tv2020 önceden de Diyalog TV olarak yıllardır takip ettiğim bir kanaldır. Diğer yerli kanalları çok az izliyorum. tv2020 halkın duymak istedikleri ve doğru yayınları yapan bir kanaldır. Diyalog Medya’ya bağlı tv2020 yardım yapmayı da seven bir kanaldır. Özellikle pandemi döneminde yaptığı yardım asla unutulmayacaktır. Kıbrıs’ta böylesi bir olay daha önce olmamıştı. tv2020’de en fazla Çiğdem Aydın’ın sabah programını, Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve halk meclisi programlarını izliyorum. Yayınlar konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ancak halk meclisi gibi programlarla daha da iyi olabilecekleri inancındayım. tv2020’nin yeni yaşını kutlar sesinin kesilmediği yayınlarına engel olunmadığı tarafsız ve kaliteli yayınlarının devam edeceği nice nice yıllar dilerim.”

Hüseyin Karasu

“tv2020’de en fazla sabah saatlerinde Çiğdem Aydın’ın programını izliyorum. Güzel bir çizgide ilerliyorlar ve bizlere doğru haberleri doğru bilgileri ulaştırıyorlar. Tarafsız yayın yaptıkları için tercih edilen bir kanal olmuştur. Yeni yaşlarını kutlar nice tarafsız, doğru ve kaliteli yayınlar dilerim. Uzun soluklu haber dolu iyi haberlerle yayınlarının devam ettiği yıllar dilerim.”

Enver Mamülcü

“tv2020 en favori kanalımdır ve sürekli izliyorum. En çok haberleri ve tartışma programlarını çok beğeniyorum ve sıklıkla takip ediyorum. Değerli insanların konuk olduğu ve ülke gündemini tutup yön veren bir kanaldır. Bu yönde büyük bir ivme kazanmıştır. En favori programlarım Reşat Akar ve Çiğdem Aydın’ın programlarıdır. Çağdaş ve kaliteli bir yayıncılık anlayışı ile tarafsız yayınlar yapan bir kanaldır. Halkın içine nifak sokmayan birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışa sahiptir. Yeni yaşını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşında daha da iyi yayınlar yapıp yeni ivmeler kazanmanızı diliyorum.”

Münüre Hammal

“ tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Çok kaliteli ve doğru bilgilendirme yapan bir kanaldır. Güncel durumları olumlu olumsuz her şeyi tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum. Güzel konulara değiniyor ve sorunların çözümleri konusunda önerilerde bulunuyor. Tv2020’nin yaşında da kalitesinin ve görüşlerinin aynı güzellikte olmasını temenni ederim. Nice senelere Diyalog Medya Ailesi.”

Metin Yılgın

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Sabah Çiğdem Aydın’ın programı ile izlemeye başlıyoruz ve gün boyu takip etmeye çalışıyoruz. Reşat Akar’ın programı vazgeçilmezimiz olmuştur. Yayınları konusunda önerimiz çizgisi ve doğru duruşundan asla vazgeçmemesidir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demesini bilen bir duruş sergiliyor. tv2020’nin 6’ncı yaşını kutlar nice özgür ve bağımsız hareket edebileceği uzun soluklu yıllar dilerim.”

Ekrem Onbaşı

“Diyalog TV olarak uzun yıllar takip ettiğimiz bir kanal haksızlığa uğrayarak kapatıldı ancak daha sonra tv2020 olarak yeniden yayın yapmaya başladı. Her yönü ile beğendiğimiz tarafsız ve doğru haber yapan bir kanaldır. Sıklıkla izliyorum özellikle haberler ve Reşat Akar’ın programlarını çok izliyorum. Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’nin yeni yaşını kutlar izlediği çizgide uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Hakan Fellahoğlu

“Diyalog Medya Gurubunun eski adı ile Diyalog şimdiki adı ile tv2020’yi sürekli olarak izliyorum. Takdir ettiğimiz bir televizyon kanalıdır. tv2020 çok sesliliğin gelmesine en fazla katkı sağlayan bir kanaldır. Siyasetin ve ticaretin içerisinde olan birisi olduğum için tüm programları izlemeye gayret gösteriyorum. tv2020’nin siyasi programlarını beğenerek takip ediyorum. Yayınlar konusunda iyi bir yol izliyor. Ülke şartlarında en iyisini yaptıklarına inanıyorum. Diyalog Medya’nın tv2020 kanalının uzun soluklu yayın yılları olmasını diler yeni yaşlarında da aynı çizgide yayınlar yapmalarını temenni ediyorum.”

Prof. Şule Aker

“Diyalog Medya’ya bağlı tv2020’yi Diyalog TV zamanından beri izliyorum. Basın sektöründe çok güzel bir yeri doldurduklarına inanıyorum. Objektif ve derinlemesine analizlerle bilgiler izleyicilere sunuluyor. tv2020 şu anda çok iyi bir yerdedir. Yayınlar konusunda yapılabilecek en iyi yayınları yapıyorlar. Esnafın ve halkın nabzını tutan onların sesi olan üreticinin her zaman yanında olan bir kanaldır. En çok haber programlarını takip ediyorum. tv2020’ye yeni yaşında başarılarının devamını diler nice seneler bizlerle olmalarını temenni ediyorum.”

Necati Özcihangirli

“Diyalog TV şimdilerde tv2020 olarak adı değişti ancak yıllardır bu kanalı izliyorum. Haberleri ve güncel konuları en iyi ve doğru bir şekilde bizlere ulaştırıyorlar. Başarılı ve örnek bir yayıncılığı var. Güzel bir çizgide tarafsız bir şekilde yayın yaptıkları için kendilerini kutlarım. Yeni yaşlarında da başarılarının devamını diler uzun soluklu bir yayın hayatı olmasını temenni ediyorum.”

İbrahim Aşar

“Uydudan çıkartılana kadar Diyalog TV’yi izliyordum. Daha sonra isim değişikliği yapılarak tv2020 olarak yayınlarına devam etmeye başladılar. Halkın sorunları ile ilgilendiği için halkın sesi olduğu için herkes tarafından beğenilerek izlenilen bir kanal olduğunu düşünüyorum. Ben en fazla haber programlarını takip ediyorum. Doğru ve tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile yayınlar yapan bir kanaldır. Yeni yaşlarını kutlar uzun ve sağlıklı yayınlar dilerim.”

Faiz Kanlı

“Diyalog Medya’ya bağlı tv2020’yi Diyalog TV olduğu zamandan beri beğenerek izliyorum. Şu anda isim değişikliği olsa da bu kanal hiçbir değişime uğramadan yayınlarına devam ediyor. En fazla sabah saatlerinde Çiğdem Aydın’ın programını izliyorum. Televizyona erişimimin olmadığı zamanlarda da internet üzerinden tv2020’nin yayınlarını takip ediyorum. Diyalog Medya çatısı altında yayın yapan tv2020 büyük bir eksikliği ülkede tamamladı. Tarafsız ve doğru yayıncılığının devamını diler yeni yaşlarını kutlarım. Hayata dair yaşanacak tüm güzellikleri tv2020’nin yaşamasını diliyorum.”

Nejdet Çavuşoğlu

“Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. En çok haberlerini izliyorum çünkü tarafsız ve en iyi yayını yapan bir kanaldır. Her türlü bilgiye ulaştığımız bir kanaldır. Diyalog TV adı ile başladıkları yayınlara şu an bazı sebeplerden dolayı tv2020 olarak devam ediyorlar. Yeni yaşlarını kutlar nice sağlıklı yayınlar yapacakları yıllar dilerim. Reşat Akar’a da tüm ekibine de başarılarını devamını dilerim.”

Özgün Özkan

“Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. En fazla haber programları ve Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Doğru ve tarafsız yayıncılık yapıyorlar. Her türlü konuya değinerek halkın sesi olma yolunda güzel bir başarıyı ortaya koymuşlardır. Halk tarafından sevilen üreticiler tarafından sevilen bir kanal oldukları için kendilerini kutlarım. Halkın, üretenin ve zorda olanın yanında oldukları için devamlılıklarında fayda görüyorum. Pandemi döneminde güzel bir yardım kampanyası ile yine zora düşen vatandaşların yanında olmuşlardı. Toplumun güvenini kazandıkları için başlattıkları kampanyada öyle güzel bir para topladılar ki devlet bile bu rakamın dörtte birini toplayamadı. Böylesi yardımlar ve yayınlar yapan bir kanalın kapatılması da bizleri derinden üzmüştür. tv2020’nin eski adı ile Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarı dolu nice yıllar dilerim.”

Serdar Adasu

“Diyalog TV olarak izlemeye başladığım kanalı şu anda tv2020 olarak izlemeye devam ediyorum. Yayıncılık konusunda ada şartlarında yapılabilecek en iyi yayıncılığı yapıyorlar. En fazla haber programlarını ve Reşat Akar’ın programlarını izliyorum. Halk meclisi programını çok beğeniyordum ancak pandemi nedeniyle buna ara verildi. Bu programın da şartların elvermesi halinde kaldığı yerden devam etmesini diliyorum. Diyalog TV yeni adı ile tv2020’nin tüm personel ve yöneticilerini başarılı yayınlarından dolayı tebrik eder yeni yaşlarını kutlarım. Önümüzdeki süreçte de tarafsız ve gerçek habercilik anlayışı ile yollarına devam ederlerse çok daha iyi bir noktaya geleceklerine inanıyorum.”

Doç. Dr. Yusuf Suiçmez

“Diyalog TV’yi yeni adı ile tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. En fazla haber, siyasi ve köy gezilerini takip ediyorum. Yayınlar konusunda çocuklar ve gençlere yönelik de yayınlar yapmasını önerebilirim. Güzel, kaliteli ve tarafsız bir kanaldır. Ülke gündemini tarafsız ve gerçek bir şekilde öğrenme imkânını tv2020’de buluyoruz. Bir ara yaşadıkları problemler olmuştu ve bunları atlatıp yayınlarına devam etmesi mutlu edicidir. Yeni yaşlarını kutlar çalışmalarının ve sesimiz olmalarının devamını dilerim.”

Münüse Behaddin

“Diyalog TV’yi şimdiki adı ile tv2020’yi severek takip ediyorum. Haber programlarını genel olarak takip etsem de diğer programları da takip etmeye çalışıyorum. Haberleri tarafsız ve doğru bir şekilde yayınlıyor. Sürekli olarak izlediğim bir kanal ve daha uzun yıllar yayın hayatının sürmesini dilerim. Diyalog Medya’ya bağlı tv2020’nin yeni yaşını kutlar kaliteli yayınlarının izledikleri çizgine devam etmesini dilerim.”

Bekire Tatarlar

“Diyalog TV’yi takip ediyorum. Yaşanılan bir sorun nedeniyle adı tv2020 olsa da beğenerek takip ettiğimiz bir kanaldır. Halk Meclisi programını severek ve beğenerek takip ediyoruz ancak pandemi nedeniyle buna bir süredir ara verildi. Bu kanalın bizlerin sesi olması son derece önemli ve güzel bir davranıştır. Kıbrıs’ta Diyalog TV gibi kanallara çok ihtiyacımız var. Yeni yaşında Diyalog TV’ye yeni adı ile tv2020’ ye başarılarının devamını dilerim. Nice uzun soluklu yayın hayatıyla bizlerin sesi olması temennisi ile nice yıllara…”

Kezban Kral

“Diyalog TV’yi yeni adı ile tv2020’yi izliyor ve beğeniyorum. Diyalog TV’de Halk Meclisi programını beğenerek kaçırmadan takip ediyorduk ancak şu anda yayınlanmaması nedeniyle üzgünüz. Güzel programlar yapıyorlar hatta yapılabilecek en iyi yayını yapıyorlar. Tv2020 kaliteli yayıncılık anlayışı ile tarafsız yayınlarıyla halkın sesi olmaya devam ediyor. Yeni yaşında tv2020’nin başarısının devamını uzun soluklu bir yayın hayatı diliyorum.”

Ekram Tayfur

“Diyalog TV’yi genel olarak izliyorum. Şu anda ismi değişti ve tv2020 oldu. Her zaman izlediğim ve tüm programlarını takip ediyorum. Şu anda halk meclisi programını özledim. Evde olduğum sürece Televizyonumda tv2020 açıktır. Haberleri ve programları doğru ve tarafsız bir şekilde görebildiğimiz bir kanaldır. Diyalog TV yeni adı ile tv2020 6’ncı yaşını kutluyor. İyi ki Diyalog Medya var iyi ki Reşat Bey bu işe girişti de dürüst, tarafsız ve kaliteli bir yayına sahibiz. Başarılarının artarak devam etmesini diler nice nice senelere.”

Sedat Reis

“Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’yi ben çok seviyorum. Doğru haber yaptıkları için halkın takdirini almış bir kanaldır. Beğenerek takip ediyorum. Genel olarak Reşat Akar ve Cemre Akar’ın programlarını takip ediyorum. Reşat Akar korkusuzca doğruları her gün yayında konuşuyor. Kıbrıs’ta yerli kanal tv2020 dışında nadir izliyorum. Tv2020’nin 6’ncı yılını kutlar nice yıllar dilerim. Aynı çizgide aynı kalitede başarılarının devamını dilerim.”

Hatice Özerlat

“tv2020’yi severek ve beğenerek takip ediyoruz. Şu anda adı değişerek tv2020 oldu ancak bizim gönlümüzde hala Diyalog TV olarak bulunuyorlar. En çok Reşat Akar’ın programı takip ediyorum ve takdirle izliyorum. Tv2020’nin 6’ncı yılını kutlarım. Halkın ve esnafın sesi olarak tüm isteklerini duyurmalarında yardımcı oldular. Kaliteli yayınların sürdüğü ve tarafsızlığının devam ettiği nice uzun yıllar dilerim.”

Samet Kölgesiz

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Önceden de Diyalog TV olarak izliyorduk. Bir isim değişikliği oldu ancak yayın anlayışlarında bir değişiklik olmamıştır. Ben Kıbrıs kanallarından yalnızca tv2020’yi izliyorum. Objektif bir kanaldır ve yaptığı yayınlarla insanları sıkmıyorlar aksine doğru bilgilendiriyorlar. Bir kanalın 6 yıl burada bu koşullarda dürüst ve tarafsız yayınlarla ayakta durabilmesi büyük bir başarıdır. Bu başarılarının devamını diler nice seneler bizlerle olmalarını temenni ederim.”

Ertan Ercantan

“Diyalog TV’yi her zaman izlediğim ve vazgeçilmezim olan bir kanaldır. İsim değişti ancak biz onu Diyalog olarak biliyoruz. Realist bir kanal olduğu için herkesçe beğenilerek takip edilen bir kanaldır. TV’de en fazla haberleri izliyorum. Esnafın, üretenin ve halkın her zaman yanında olup sesleri oluyorlar. Böyle bir dönemde en doğru ve tarafsız bilgilere insanların ihtiyacı var bu nedenle Diyalog TV tercih edilen bir kanal olmuştur. Reşat Akar’ın söylemlerini çok beğeniyorum ve dikkate alınması gereken söylemler olduğunu belirtmek istiyorum. Halkın yanında oldukları, kaliteli yayın ve doğru haberleri bizlere ulaştıracağı nice seneler diliyorum.”

Cemal Darbaz

“Diyalog TV şimdiki adı ile tv2020’yi beğenerek takip ediyoruz. En fazla Halk Meclisi programını takip ediyor hatta bu programlara katılım da yapıyorduk. Pandemi nedeniyle şu an bu programa ara verildi ve özledik. Bu güne kadar bu ülkede yapılmış en güzel bir programdı. Diğer yandan haber programlarını da sıkça takip ediyorum. Diyalog Medya her zaman üretici, esnaf ve halkın sesi olmuştur. Bu durum Diyalog’un misyonudur. Adı değişse de çizgisi değişmemiştir. tv2020’nin yeni yaşını kutlar hep birlikte nice seneler diliyorum.”

Akay Darbaz

“Diyalog TV yeni adı ile tv2020’yi beğenerek takip ediyoruz. Birçok programı kaçırmadan takip ediyoruz. Tarafsız ve etik olan yayınlar yapması nedeniyle beğeniyoruz. Diyalog Medyanın tarafsızlığını bozmadan yoluna devam etmesini diliyoruz. Esnafın ve halkın yanında aynı zamanda üreticinin yanında olan bir TV kanalı olduğu için şahsen beğenerek takip ediyorum. tv 2020 eski adı ile Diyalog TV 6 yaşında oldu ve bu yaşının aynı zamanda gelecek yaşlarının da aynı kalite ve çizgide olmasını temenni ediyorum. Nice yaşlara.”

Cihangir Özyer

“Diyalog TV yeni adı ile tv2020’yi izliyorum. Çiğdem Aydın ve Reşat Akar’ın programlarını çok beğeniyorum. Yayınlar konusunda çok iyi bir durumdadırlar ancak ekonomi ve sistem değişikliği konularında özenliler ancak biraz daha fazla eğinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyalog TV yeni adı ile tv2020 6’ncı yaşına giriyor. Bu mutluluk verici bir durumdur. Çok başarılı bir kanal olmakla birlikte başarılı bir kadroya da sahiptir. Başarılarının devamını dilerim.”

Ali Akın Önder

“Diyalog TV yeni adı ile tv2020’yi kesinlikle izliyorum. En fazla izlediğim programlar Reşat Akar’ın Gündem Özel programı, Çiğdem Aydın’ın Güne Merhaba Programı ve Melis Günel’in Gün Ortası programını kaçırmadan izliyorum. Gündem ile ilgili en doğru ve tarafsız gelişmeleri Diyalog TV’den alıyoruz. Yayınlar konusunda halktan yana ve yaşanan sıkıntıları çok iyi ele alan bir kanaldır. tv2020 olarak adı değişti ancak herkesçe Diyalog TV olarak biliniyorlar. 6’ncı yılını kutluyor ve nice 60 yıllar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 11:56