Diyalog Medya çalışanları, televizyon yayıncılığında 6’ncı kuruluş yılını kutladı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk medyasına yeni bir soluk getiren, tarafsız ve araştırmacı haberleriyle kısa sürede halkın güvenini kazanan Diyalog TV, yeni adı ile tv2020 çalışanları 6’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

Medya binasında gerçekleşen resepsiyonda bir konuşma yapan Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, halkın desteğine ve güvenine teşekkür ederek “halktan aldığımız güçle yayınlarımıza daha etkili bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Doğru, tarafsız ve araştırmacı bir haber kanalı olarak önümüzdeki günlerde yeni adımların atılacağını belirten Akar, halktan gelen uyarıları da dikkate alarak haber ağının genişletileceğini söyledi. Akar şöyle dedi:

“Altı yıl önce Diyalog TV olarak yola çıktık. Daha sonra yaşadığımız üzücü olay sonrasında tv2020 olarak yolumuza devam ediyoruz. Medya sektöründe 6 yıl uzun bir süre değildir ancak bu kısa zamanda Diyalog TV yeni adımızla tv2020 adanın en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Biz bu başarıyı çok çalışıp yeni fikirler üreterek ve halkla bütünleşerek kazandık. Bugünkü konumumuzu daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başından beri bizimle olan ve yolculuk boyunca bizlerle katılanlarla bu noktalara geldik ve çok mutluyuz. Halkla bütünleşmenin bizlere sağladığı katkıyı görüyoruz ve daima halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Tarafsızlık çok önemli bir noktadır. Bizler de bu bağlamda hiçbir siyasi partinin güdümüne girmedik. Tüm siyasi partilere eşit davrandık ve bunu bütün ada gördü. Her kesimin sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Talepler üzerine veya menfaat karşılığında herhangi bir yayıncılık yapmadık. Yapmayacağımızın da sözünü veriyoruz. Bu meslek fedakârlık isteyen bir meslektir. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk günlerinde yoğun gayretler sarf ediliyor. Medya’nın içerisinde bulunduğu duruma bakıldığında Diyalog Medya Gurubunun ortaya koyduğu gazetecilik örneği çok büyük ayrıcalıktır.”

Personele ikramlar yapıldı

TV yayınlarının 6’ncı yıldönümünde düzenlenen mütevazi kutlamaya çalışma arkadaşlarıyla birlikte katılan Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turan’a teşekkür eden Akar “Bu anlamlı günümüzde yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından güne özel pastayı kesen Reşat Akar, kuruluşundan itibaren, iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde kendisiyle birlikte olan TV Müdürü Sezgin Madencioğlu’na, program yapımcısı Çiğdem Aydın ve diğer çalışanlara da teşekkür eden Akar “Bu zor meslekte dayanışmaya büyük önem veriyoruz” dedi.