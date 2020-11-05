Hukuken mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaratılan ortamda, yeni hükümetin kurulabilmesi için eski hükümetin istifasını sunacak birinin dahi olmadığını söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının ardından seçilecek olan genel başkana Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevi vereceğini, ancak bunun öncesinde mevcut hükümetin istifasını sunmasını gerektiğini, fakat yaratılan ortamda, hükümetin istifasını sunacağı birinin dahi olmadığını savundu.

Erhürman, “Hükümetin istifasını sunacak bir Başbakan ve Başbakan vekili yok. Çünkü Sayın Ersin Tatar herhangi birine vekalet vermedi. Bu saatten sonra yapılacak herhangi bir şeyin hukuk içine sığdırılması da pek mümkün değil” dedi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine de vurgu yapan Erhürman, şöyle konuştu:

“Yeşil Hat Tüzüğü’nün değiştirilmesi ve üretim yapan insanlarımızın, Güney’e daha fazla mal satabilmesini istiyorum. Diğer taraftan Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün geçmesini istiyorum. Çünkü burada üretim yapan insanların, Avrupa’ya sıfır gümrükle mal satabilmesini de istiyorum. Ben sporcularımın dünyaya açılabilmesini de istiyorum. Bunların tümünün zemininin de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi olduğunu da biliyorum.”

Erhürman, iki devletlilikten bahsedilirse, hem Birleşmiş Milletler’e, hem de Anastasiadis’e iki devletli çözümün ne anlam ifade ettiğinin anlatılması gerekeceğini vurguladı.

“İnsanların işsiz kalması umurlarında bile değil”

Ülke ekonomisinin altüst olduğunu vurgulayan Erhürman, on binlerce işsiz insanın olduğunu, on bine yakın işletmenin de çalışmaya ara vermiş durumda olduğunu ve döviz artışının ciddi bir sıkıntı doğurduğunu söyledi.

“Böylesine önemli sıkıntılarımız varken, bunları yoktan sayıp Maraş konusu temel gündem maddesi haline getiriliyor. Binlerce insanın işsiz kalması umurlarında bile değil” şeklinde konuşan Erhürman, “Cumhurbaşkanı beni siyasi istismarla suçluyor. Bu yaşadıklarımızın hepsinden sonra, Sayın Tatar’ın Maraş’ı siyasi istismar konusu yapmak hususunda herhangi bir kişiye söyleyebileceği bir şey var mı?” diye sordu.