Kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; yaklaşık iki saat süren görüşmede, ABD Büyükelçisi Garber, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı sosyal içerikli tanışma amaçlı görüşme, öngörülen beşli toplantı ve Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum ile önümüzdeki dönemde yer alması muhtemel genişlemeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD’deki Başkanlık seçimleri ve bunun Kıbrıs ve bölge açısından muhtemel etkileri üzerinde de durulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaları da gündeme getirdi.

Pülümer, kitabını Tatar’a sundu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer’i kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre; Plümer, görüşmede, gençlik ve mesleki anılarını kaleme aldığı “Diplomasi Hatıraları” isimli kitabını, Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Plümer’in gençlik yıllarından başlayarak hatıralarını kaleme almasının anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, tebrik etti.

Emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer de, kabulden dolayı teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın liderliğinde yeni bir dönem başladığını ifade ederek, her zaman katkıya hazır olduklarını belirten Plümer, “Bu kitap, sizin de dediğiniz gibi, 35 senenin hikayesidir. Cumhurbaşkanı olarak size bunu takdim etmekten şeref duyarım” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 11:59