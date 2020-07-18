Pandeminin lideri  Merit A. Yeşilova

Ülkemizi etkisi altına alan Coronavirüs sonrasında başlayan futbol karşılaşmalarında K-Pet Süper Ligi takımlarından Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrenin çıkış yapan takımı oldu.

6 maçta 5 galibiyet

Pandemi sonrası başlayan karşılaşmalarda hiç mağlubiyet almayan ve bir beraberlik alan Merit Alsancak Yeşilova 6 karşılaşmanın 5’ini galibiyetle birini ise beraberlikle tamamladı.

6 karşılaşmada 17 gol atan Merit Alsancak Yeşilova kalesinde ise 5 gol gördü.

5. sıradan 2. sıraya

Pandemi öncesinde 39 puanla 5. sırada bulunan Merit Alsancak Yeşilova 6 karşılaşmada gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla 28. hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Merit Alsancak Yeşilova’nın yarın Lefke deplasmanına giderken ligin son haftasında ise kendi evinde Yenicami ile karşılaşacak.

Merit Alsancak Yeşilova’nın oynadığı maçlarda alınan sonuçlar

23. hafta - Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu 1 – 0

24. hafta - K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova 1 – 4

25. hafta - Merit A. Yeşilova – Göçmenköy 4 – 1

26. hafta - Merit A. Yeşilova – Gönyeli 5 – 2

27. hafta - Hamitköy - Merit A. Yeşilova 0 – 0

28. hafta - Merit A. Yeşilova – Doğan Türk Birliği 3 – 1

