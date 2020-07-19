Türkiye'de Tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuştu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekare alanda kurulacak fabrikada 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde indirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı." açıklamasında bulundu. "Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobillerini tanıtmış, örnek modelleri kamuoyumuzla paylaşmıştık. Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadık. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7'den 70'e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi..