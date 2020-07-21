Rekora attılar

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Skeet Girne Kupası hafta sonu Girne Raif Rauf Denktaş Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi.

İki gün gerçekleştirilen müsabakalar sonunda final atışları ile organizasyon tamamlandı.

İlk gün 125 ikinci gün ise 75 plak atışı yapan atıcılar finale kalabilmek için yarıştılar.

Yarışmada İstiklal Metay ise rekoru egale ederken, Hakkı Somuncu veteran kategorisinde rekor kırarken takım kategorisinde ise Girne Avcılık Atıcılık Birliği 354 vuruşla yeni rekorun sahibi oldu.

Final atışları sonunda Salih Hafız şampiyon olurken dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ ve diğer yetkililer tarafından verildi.



Elde edilen sonuçlar şöyle:

Büyük erkekler

1- Salih Hafız

2- İstiklal Metay

3- Kemal Madencioğlu

B Kategorisi

1- Salih Hafız

2- Ali Zorba

3- Ali Çeler

Genç Erkekler

1- Osman Mavideniz

2- İbrahim Akgürcü

3- Cahit Seven

Bayanlar

1- Neşe Tuncalın

2- Meral Metay

Veteran Erkekler

1- Hakkı Somuncu - Rekor

2- Mehmet Mullaaziz

Takım klasmanı

1- Girne Avcılık Atıcılık Birliği – Rekor

Salih Oday – Salahi Zaimoğlu – İstiklal Metay

2- Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

Mehmet Sabancı – Aykut Satvet – Kemal Madencioğlu

3- Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü

Salih Hafız – Özden Tunçkol – Yaşar Akmen