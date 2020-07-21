Aşı deneklerde bağışıklık sağladı

İlaç şirketleri dünya genelinde 600 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışıyorlar.

Henüz onaylanmış bir Covid-19 aşısı yok ancak Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının en önde görünen aday olduğunu bildirdi.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğü aşıdan iyi haberler geldi. Deneme aşaması devam eden aşıyla ilgili detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili klinik deneylerin sonucunda aşının sağlıklı deneklerde güvenli bir şekilde bağışıklık sağladığı açıklandı.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AZD1222 adı verilen aşının rekombinat DNA teknolojisi kullanılarak üretildiği ve lisansının AstraZeneca'ya ait olduğu bildirildi.

Aşı zayıflatılmış grip virüsü kullanılarak yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacak proteinlerin üretilmesini sağlıyor.

Aşının koruyuculuğunun bir yıl sürmesi bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre AZD1222 adı verilen aşının Avrupa'daki fiyatı 2.5 Euro olacak.

Aşının diğer yerlerdeki fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Covid-19 aşısının üretimini yapacak AstraZeneca firması salgın sürdüğü müddetçe aşıdan kar etme beklentisinde olmadıklarını açıkladı.

İngiltere, Brezilya, Güney Afrika aşı deneylerinde son safhaya gelen ülkeler. ABD'de de son aşamaya geçilmesine az kaldı. Meksika'da ise aşı denemeleri için görüşmeler devam ediyor.

Covid-19 aşısında şu anan kadar elde edilen verilere göre deneye katılan sağlıklı 10 insanda aşılanmadan 28 gün sonra bağışıklık oluştuğu görüldü.

Aşıda en son aşamanın sonuçlarının ise ağustos ila eylül aylarında elde edilmesi bekleniyor.

Aşının ilk dozlarının dağıtılmasının ise eylül - ekim ayları içinde gerçekleşeceği bildirildi.

Uzmanlar etkili ve güvenli bir aşı üretmek için 12-18 ay arası zaman gerektiğini açıklamıştı.

Covid-19 aşısında ilk etapta hedeflenen doz sayısının 2.1 milyar olması bekleniyor.

AstraZeneca firması denemelerin kesin sonucunu beklemeden üretim ve dağıtım aşamaları için düğmeye bastı ve süreci hızlandıracak anlaşmaları çoktan yaptı bile.

Covid-19 aşısı beklendiği gibi üretime geçtiğinde dağıtımının ne şekilde başlayacağı ve hangi ülkelere ilk olarak ulaşacağı ise henüz bilinmiyor.