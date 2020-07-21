Türkiye'yi şikayete gidiyor

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Rum lider Fransa cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler var

Türkiye'yi şikayete gidiyor
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Brüksel’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Paris’e giderek Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un, Brüksel’deki Avrupa Konseyi çalışmaları sırasında yaptığı davetle Paris’e gideceğini yazdı
Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede, iki ülkenin ortak endişeler taşıdığı Avrupa Birliği konularının yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.
Gazete, Fransa’nın Türkiye’ye karşı tedbirlerin alınmasını isteyen ülkeler arasında bulunduğunu da anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 11:46
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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