“Seçim yasasını değişin, halka gidelim”

Yeniden Doğu Partisi Başkanı Erhan Arıklı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümeti seçim yasasını değişerek halka gitmeye davet etti :

Arıklı’nın paylaşımı özetle şu şekilde

*Bu Hükümet resmen bitmiştir. Daha fazla uzaması hem ortaklara hem de halka zulümdür.

*Bu Hükümetin değişik alternatifleri vardır;

-UBP-CTP Koalisyonu

-4 lü Koalisyon

-3'lü Koalisyon

-Yeni bir protokolle UBP-HP Koalisyonu

Bu modellerin içinde en zayıf model 3'lü koalisyon modelidir.

Biz YDP olarak diyoruz ki; Gelin bu fantastik Hükümet modellerini denemek yerine seçim yasasını değiştirip halka gidelim.

Barajı artıralım,

Karmayı kaldıralım.

11 Ekimde halkın önüne iki sandık koyalım.

YDP iki sandık şartı ile çatı aday formülünü tekrar gündeme almaya hazırdır...