Trafikte 7 ayda 11 ölü

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Trafik kazaları sonucunda ilk 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti. Bunlarda 4’ü araç, 3’ü motosiklet sürücüsü; 2’si yaya, 2’si de yolcu

Trafikte 7 ayda 11 ölü
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KKTC’de 1 Ocak’tan bugüne geçen yaklaşık yedi aylık sürede trafik kazalarında 11 kişi yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle neticelenen 10 kazada; 4 araç sürücüsü, 3 motosiklet sürücüsü, 2 yaya ve 2 de yolcu olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.
Ölümle neticelenen trafik kazalarından 5’i Girne’de, 3’ü Gazimağusa’da, 1’i Lefkoşa’da, 1’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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