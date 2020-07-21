Trafikte 7 ayda 11 ölü

KKTC’de 1 Ocak’tan bugüne geçen yaklaşık yedi aylık sürede trafik kazalarında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle neticelenen 10 kazada; 4 araç sürücüsü, 3 motosiklet sürücüsü, 2 yaya ve 2 de yolcu olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Ölümle neticelenen trafik kazalarından 5’i Girne’de, 3’ü Gazimağusa’da, 1’i Lefkoşa’da, 1’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.