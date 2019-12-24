Şampiyonlar kupalarını aldı

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF)’nin organize ettiği, Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli-Sprint turnuvalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Şampiyonlar kupalarını aldı

 2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri verildi. Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Gecede Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raid co-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı. Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile takımlar ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı.

Kupa alanların listesi şöyle:

2019 KYOFF Off Road Ralli-Raid Şampiyonası

Ralli Otomobil Genel Klasman
Pilot            Co-Pilot
1.Musa Ersoy        Ramadan Kıral
2.Halim Kahveciler    Ramadan Uzun
3.Şefik Uzun        Ertunç Çapun

Raid Genel Klasman
Pilot            Co-Pilot
1.Mustafa Fırat Gümüş    Yakup Yücel
2.Hüseyin Uğur Dinçler    Ayşe Yolum
3.Üstün Dedeoğlu    Kaden Hacıbitoğlu

Macera Genel Klasman
Pilot            Co-Pilot
1.Iraz Tuğberk        Özmert Ersin
2.Sona Sing        Mustafa E. Erendağ
3.İbrahim Kara        Erdoğan Dağaştı

Ralli Takımlar
1.Zubi Racing Team
2.Hüdan Racing Team
3.SRC Racing Team

Raid Takımlar
1.Hüdan Racing Team
2.Doğacı Offroad
3.Polaris Racing Team

Macera Takımlar
1.Polaris Racing Team

Ralli Otomobil Sınıf T2
Pilot            Co-Pilot
1.Halim Kahveciler    Ramadan Uzun
2.Şefik Uzun        Ertunç Çapun
3.Orhun Mevlit        Salih Kanatlı

Ralli Otomobil Sınıf T3
Pilot            Co-Pilot
1.Musa Ersoy        Ramadan Kıral
2.Soyer Arseven    Hasan Reyhan
3.Niyazi Bedel        Hasan Güney

Macera Sınıf A2
1.Sona Sing
2.İbrahim Kara

Macera Sınıf A3
Pilot            Co-Pilot
1.Iraz Tuğberk        Özmert Ersin
2.Mustafa Çelikten    Warren Morgan

Macera Sınıf A4    
Pilot            Co-Pilot
1.Sadık Şemi        Mustafa E. Erendağ
2.Derviş Kiracı        Erdoğan Dağaştı

2019 KYOFF Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası

Ralli Genel Klasman
Pilot            Co-Pilot
1.Ahmet Baştaş        Doğa Koyuncu
2.Göksel Macila        Ramadan Uzun 
3.Niyazi Bedel        Hasan Reyhan
        
SSV Genel Klasman
Pilot            Co-Pilot
1.Edim Macila        Güner Şevketoğlu
2.Ahmet Kofalı        Buğur Kambillili
3.Sona Sing        Eser Harper

Sprint Şampiyonası Takımlar
1.SRC Racing Team
2.Baştaşlar Racing Team
3.Zubi Racing Team

SSV1 Sınıfı (UTV)
Pilot            Co-Pilot
1.Edim Macila        Güner Şevketoğlu
2.Ahmet Kofalı        Buğur Kambillili
3.İrfan Göçen        Eser Harper
    
SSV2 Sınıfı (ATV)
1.Sona Sing
2.Temel Atilaoğulları
3.Şevki Akdeniz

Otomobil T1 Sınıfı
Pilot            Co-Pilot
1.Hüda Hüdan        Hasan Reyhan
2.Burak Emingil        Emin Emingil
3.Orhun Mevlit        Çise Mevlit

Otomobil T2 Sınıfı
Pilot            Co-Pilot
1.Ahmet Esendağlı    Ramadan Uzun
2.Göksel Macila        Veli Esendağlı
3.Halim Kahveciler    Denizcan Erpolat

Otomobil T3 Sınıfı
Pilot            Co-Pilot
1.Ahmet Baştaş        Doğa Koyuncu 
2.Niyazi Bedel        Hasan Güney
3.Soyer Arseven    Yusuf Tayfur 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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