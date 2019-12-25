Önemli bir hamle

Avukat Murat Metin Hakkı, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın Güney Lefkoşa’daki malları konusunda iç hukukun esaslı şekilde tüketildiğini, davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınacağını açıkladı.

Vakfın iç hukuk bağlamında ilk pilot mülkiyet davasını açan vakıf olduğunu da kaydeden Hakkı, “Dava AİHM’de kazanılırsa onlarca benzer dava açılacak ve Rum hükümeti de uzun vadede bizdeki Taşınmaz Mal Komisyonu benzeri bir mekanizma kurmaya zorlanabilecektir” dedi.

Larnaka, Limasol ve Baf kaza mahkemelerinde bu konuda devam eden benzer davaları olduğunu da ifade eden Hakkı, onları da AİHM’e taşımayı hedeflediğini kaydetti.

Hakkı, “Güney’deki şimdiki rejimin adil yargılama ve mülkiyet hakkını genel olarak ihlal ettiği kanaatindeyim’”dedi.

Avukat Murat Metin Hakkı, yazılı açıklamasında davayla ilgili bilgi verdi, 1918’de kurulan mülhak vakfın ilk mütevellisinin Mehmet Münir, şimdiki mütevellisinin de torunu İnci Hakkı olduğunu kaydetti.

Hakkı,bahse konu vakfın Ledra Palas barikatının devamındaki Kıbrıs Müzesi’nin sol tarafında yer alan Mısır ve Homer caddeleri boyunca uzanan takriben 4,5 dönümlük arazisi olduğunu belirtti.

Arazide, Carleton Hotel, Elektrik Kurumu, Mısır Elçiliği ve Fulbright Center olarak kullanılan binalar olduğu bilgisini de paylaşan Hakkı, kiracılar tarafından boşaltılan Mısır Elçiliği ve Fulbright Center’in Rum İçişleri Bakanlığı tarafından işgal edildiğini, bakanın vasi sıfatıyla bu malların Rum Eski Eserler Dairesi’ne tahsis ettiğini söyledi.

Bu mallarla ilgili 2012’de ikame edilen davaların halen Rum Yüksek Mahkemesi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde devam ettiğini belirten Hakkı, geçtiğimiz hafta karara bağlanan davanın olgularının Elektrik Kurumu binası ile alakalı olduğunu dile getirdi.

Elektrik Kurumu’nun binayı 1963’te kiraladığını, 1979’a kadar genel merkez olarak kullandığını, vakıfın bu maldan 1976’ya kadar fiili ödeme aldığını ifade eden Avukat Hakkı, 1976-79 yılları arasında ödemelerin durduğunu söyledi.

1979’da kiracının mekanı terk ettiğini ve burasının Rum İçişleri Bakanı’nın talimatıyla işgal edildiğini belirten Avukat Murat Metin Hakkı,binanın bölgede Rum Eski Eserler Dairesi’ne tahsis edilen ilk Türk malı olduğunu da söyledi…

“Bu kez sanık sandalyesinde Rum hükümeti olacak”

Hakkı, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu dava Kıbrıslı Türkler için Loizidou ve Türkiye davasının önemine haizdir. Bu kez sanık sandalyesinde Rum hükümeti olacak. Türk malları ile ilgili mevzuat ve denetim mekanizmasının uluslar arası hukuka uygunluğu sorgulanacaktır. İç hukuku esaslı şekilde tüketen ilk dava olarak AİHM’ne hazırız. Dava AİHM’nde kazanılırsa onlarca benzer dava açılacak ve Rum hükümeti de uzun vadede bizdeki TMK benzeri bir mekanizma kurmaya zorlanabilecektir.Bu konuda Larnaka, Limasol ve Vaf Kaza Mahkemelerinde devam eden benzer davalarımı da AİHM’ne taşımayı hedefliyorum. Şimdiki rejimin adil yargılama ve mülkiyet hakkını genel olarak ihlal ettiği kanaatindeyim.’’