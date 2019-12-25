Onur ULAĞ
Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleşen Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri Ltd. Şti. yeni yıl yemeği otelin 9. Katında bulunan Reha Arar salonunda gerçekleşti.
Yemeğe katılan Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri çalışanları mesai arkadaşlarıyla felekten bir gece çalarak bütün yılın özetini bu gecede yaptı.
Kuruma şarkılarıyla Saffet Anibal ve akustik grubu eşlik ederken, gecede yapılan çekilişlerle birbirinden güzel hediyeler Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri çalışanlarına gitti. Çalışanlar bir taraftan 2019’un yorgunluğunu atarken bir yandan da 2020 için moral depoladı.
Lefkoşa Merit Hotel, Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri Ltd. Şti çalışanlarının yeni yıl yemeğine ev sahipliği yaptı
Felekten bir gece çalındı
Onur ULAĞ
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YORUMLAR
mimar ozlem ozogmen boyaci -memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat batırır. birileride tilki kuyruyla ugrasiyomus bi tehtit etde bari korksun bu tilkicikler. ulkemden sahislardan talan ettiklerin hortumladiklarin caldiklarin nasil iade ederim faizleriyle onun kuyruklarini bagla boyun kaleci 60 serdar denktas uckagittas yukardaki gercekler uctas-uckagittas a nasil cup diye uyuyo