Lefkoşa Merit Hotel, Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri Ltd. Şti çalışanlarının yeni yıl yemeğine ev sahipliği yaptı

Onur ULAĞ

Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleşen Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri Ltd. Şti. yeni yıl yemeği otelin 9. Katında bulunan Reha Arar salonunda gerçekleşti.

Yemeğe katılan Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri çalışanları mesai arkadaşlarıyla felekten bir gece çalarak bütün yılın özetini bu gecede yaptı.

Kuruma şarkılarıyla Saffet Anibal ve akustik grubu eşlik ederken, gecede yapılan çekilişlerle birbirinden güzel hediyeler Kıbrıs Türk Tütün Mamülleri çalışanlarına gitti. Çalışanlar bir taraftan 2019’un yorgunluğunu atarken bir yandan da 2020 için moral depoladı.