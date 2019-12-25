Rumlardan karşı atak

Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı anlaşmayı bertaraf etmeye çalışan Rum ve Yunan hükümetlerinin girişimleri çerçevesinde Libya Meclis Başkanı Akila Salih İsa’nın Cumartesi Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği bildirildi. İsa, daha sonra Atina’yı ziyaret edecek.

Fileleftheros haberi “Mat Hareketi Yapmaya Çalışıyorlar… Atina ve Lefkoşa’dan Hararetli Diplomatik Eylemler… Hedef Türkiye’ye Karşı Bölgesel Kalkan Oluşturmak” başlığıyla manşetten, “Türkiye’ye Karşı Cephe… Ankara’nın Hareketleri Avrupa ve Arap Ülkeleri İçin Sorun” başlığıyla iç sayfasından aktardı.

Gazete, EastMed doğal gaz boru hattı inşası konusunda 2 Ocak’ta Atina’da imzalanacak anlaşmanın, Rum ve Yunan hükümetlerinin Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine ve Libya ile mutabakat imzalamasına karşı, ilk karşı saldırısı olacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Doğu Akdeniz güvenliği ve enerji ile ilgili yasayı imzalama zamanının Rum ve Yunan hükümetlerine cesaret verdiği, Arap ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve endişenin artık pratiğe dökülmesini istedikleri kaydedilen haberde, önümüzdeki günlerde, bundan sonra atılacak adımların belirleneceği önemli diplomatik temaslar beklendiğine dikkat çekildi.

Habere göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Alpha isimli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a önemli bir ziyaret yapılacağını açıkladı ancak Rum Başkanlık Sarayı, planlarını bozabilecek herhangi bir şey yapılmasına fırsat vermemek için hiçbir bilgi sızdırmamaya özen gösteriyor.

Rum yönetiminin, komşu ülkelerin Türkiye’yle sorununun Avrupa’nın tamamının sorunu olmasını murat ettiği kaydedilen habere göre Rum diplomatik kaynaklar “Ankara’nın mülteciler silahını kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini, bu çerçevede çeşitli düzeylerde hareket ve temaslar planlandığını” söyledi.

Anastasiadis 28 Aralık’ta gidiyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında EastMed boru hattının inşası için 2 Ocak’ta Atina’da anlaşma imzalanması konusundaki çalışmalar da devam ediyor, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu amaçla 28 Aralık’ta Atina’ya gidecek.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün Ürdün Kralı Abdullah ile Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye-Libya mutabakatını ele aldıkları uzun bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Kusios, Kral Abdullah’ın Rum yönetimine tam destek verdiğini, bölgede barış, istikrar ve güvenlik için daha çok ortak eylem arzusunu dile getirdiğini söyledi ve Anastasiadis ile Kral Abdullah’ın daha yakın temas ve irtibatta kalma konusunda anlaştığını ekledi.