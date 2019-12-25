Feza Aygın, cemile çiçeğinden ürettiği kâğıtlar hakkında Akıncı’ya bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, araştırmacı resim sanatçısı Feza Aygın’ı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre kabulde, Feza Aygın, cemile çiçeğinden kendi yöntemiyle ürettiği kağıtları ve bu kağıtları kullanarak yarattığı sanat eserlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’yla paylaştı.

Görüşmede, cemile çiçeğinden kağıt üretilmesinin çevreye yapacağı katkının altını çizen Aygın, buluşuyla ne gibi üretimler yapılabileceğiyle ilgili Cumhurbaşkanı’yla görüş alış verişinde bulundu.

Akıncı da geri dönüşümün ve ekolojik kaygılarla hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, Feza Aygın’ı buluşundan ötürü tebrik ederek başarılar diledi.

Siligulularla görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Siligu Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Süleyman Mert, Hüseyin Şahali, Cemil Akacan, Turgut Eğitmen ve Alkan Doktoroğlu hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 11:51