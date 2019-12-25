Kapasite artırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan

Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ciklos-Değirmendere’ye giderek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Ciklos- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkartıldı.