Kapasite artırıldı

Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Kapasite artırıldı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan 

Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ciklos-Değirmendere’ye giderek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. 
Ciklos- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkartıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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