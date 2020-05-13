Ülkeyi zehirledi

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde hurdalıkta dün öğlen saatlerinde aniden meydana gelen patlama ve yangın Hollywood filmlerini aratmayan anlar yaşandı. Göğe kadar yükselen alevler, etrafı saran kara dumanlar Lefkoşa’nın birçok noktasından da görüldü. Rüzgar ve yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın uzun süre kontrol altına alınamadı, saatler süren hareketli anlar yaşandı.

Polisten verilen bilgiye göre yangın dün saat 13.00 sıralarında çıktı. Sanayi bölgesindeki hurdalıkta bulunan bazı materyallerin tutuşup patlamasıyla başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangında alevler ve devasa kara duman bulutları neredeyse göğe kadar yükseldi.

Ekipler seferber oldu

Polis, itfaiye, Sivil Savunma, Lefkoşa ve Değirmenlik belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabalarına rağmen yangın 20 dönümlük alana yayıldı. Yangına iş makineleri ile de müdahale edilirken, KIB-TEK teknisyenleri de her ihtimale karşı olay yerine geldi. Yoğun çabalar sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları ise akşam saatlerine kadar sürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Ekipler, yangının çevre emniyetini sağlarken, her türlü ihtimale karşın itfaiye ekiplerinin bekletileceği kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



