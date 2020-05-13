Pile'de yaşayan vatandaşlar geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısı'nda eylem yaptı
Eylemde Pile Türk Muhtarı Veysel Güden bir konuşma yaparak sorunları aktardı. Muhar Güden, "500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" dedi
Muhtar Güden, yaşanılan sıkıntıya bir an önce çözüm talep etti
Korona virüs tedbirleri nedeniyle pilede yaşayan bir Kıbrıslı Türk KKTC’ye geçeceği zaman 14 gün süreyle karantinada kalması gerekiyor. Bu tedbir nedeniyle işleri Kuzeyde olan pileli türkler iki aydır büyük bir mağduriyet yaşıyordu
Pile’de isyan
Pile de yaşanan Kıbrıslı Türkler KKTC’ye geçememeyi sınır kapısında protesto etti
Pile'de yaşayan vatandaşlar geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısı'nda eylem yaptı
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